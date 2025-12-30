WYWIAD. Bogdan Rzońca: Stawiam tezę, że Tusk, chce by Unia wprowadziła w Polsce swoje porządki

W Unii Europejskiej – tak jak w Polsce – trzeba odsunąć od władzy obecnie rządzących. Inaczej kryzys będzie się dramatycznie pogłębiał.

Z Bogdanem Rzońcą, posłem do Parlamentu Europejskiego, rozmawia Jerzy Szmit

Umowa z krajami Mercosur jest negocjowana od 20 lat, a dopiero ostatnio pojawiły się ostre protesty. Czy jest ona w ogóle potrzebna Unii?

Bogdan Rzońca: Kompletnie nie rozumiem uporu, aby przyjmować tę umowę, a jej uzasadnienie zupełnie mnie nie przekonuje. Pod koniec listopada w Parlamencie Europejskim miało się odbyć głosowanie nad przyjęciem tzw. bezpieczników, czyli rozwiązań wprowadzających ograniczenia importu w przypadkach zakłócenia równowagi rynkowej w Unii. Ostatecznie w grudniu, po wielu przepychankach, parlament przyjął „bezpieczniki”. PiS tego nie poparło, ponieważ ogólnie jesteśmy przeciwni umowie z Mercosur. Parcie na decyzję wynikało z tego, że Ursula von der Leyen planowała podpisanie umowy 20 grudnia w Rio de Janeiro. Sytuacja się jednak zmieniła: na skutek protestów rządy Francji i Włoch w Radzie Europejskiej postawiły wniosek, aby przedłużyć negocjacje do lutego 2026 r. Trwają spektakularne demonstracje rolników, a ich kumulacja ma przypaść na styczeń 2026 r. Sytuacja jest dynamiczna.

Zgromadzenie Narodowe Francji odmówiło ratyfikacji.

Tak, ma to ogromne znaczenie – zobowiązało prezydenta Macrona do zablokowania umowy na Radzie Europejskiej. Niemcy zaś, licząc na korzyści dla swojego przemysłu, ostro prą, aby podpisać umowę z Mercosur. Przypomnijmy, że Tusk obiecywał budowę koalicji państw, aby ją zablokować, ale oczywiście nic nie zrobił.

A może polski przemysł też byłby beneficjentem?

Nie ulega wątpliwości, że głównym beneficjentem będą Niemcy. Jeżeli nasz przemysł skorzysta, to w drugiej albo trzeciej kolejności, jednak nasze rolnictwo drastycznie straci. Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Kraje Mercosur masowo ściągają z Unii pestycydy – wykryto ok. 4 tys. ich rodzajów. Przy masowym imporcie to wszystko z powrotem trafi do Europy i będziemy to jedli, bo skuteczna kontrola jakości żywności będzie trudna. Co więcej, aby zwiększyć produkcję, w krajach Mercosur masowo wycina się lasy, czego nie widzą europejscy ekolodzy.

