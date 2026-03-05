Narodziny nowej funkcji w popularnej aplikacji Polaków

Od dziś rodzice mogą zgłosić urodzenie dziecka w aplikacji mObywatel - poinformował w czwartek wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Zgłoszenie narodzin dziecka bez konieczności odwiedzenia urzędu stanu cywilnego było możliwe już wcześniej - za pomocą profilu zaufanego.

O nowej funkcji w aplikacji mObywatel wiceszef resortu cyfryzacji napisał na portalu X.

„Narodziny dziecka to moment, w którym liczy się bliskość, spokój i czas dla rodziny. Formalności nie powinny go zabierać. Dlatego rozwijamy mObywatela jako narzędzie, które towarzyszy nam od samego początku” - podkreślił Standerski.

Funkcja jest dostępna w zakładce Usługi, w sekcji Sprawy urzędowe.

Uzupełnienie opcji wprowadzonej za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy

Zgłoszenie narodzin dziecka przez konieczności wizyty w USC było możliwe już wcześniej - od 2018 r. można to zrobić przez internet, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

Zgłosić można wyłącznie dziecko, które urodziło się w Polsce. Mogą to zrobić matka lub ojciec dziecka (jeśli ojciec nie jest mężem matki, powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa - tylko wtedy kierownik USC będzie mógł wpisać jego dane do aktu urodzenia).

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę wystawia osoba, która przyjęła poród - zwykle są to lekarz lub położna (na przekazanie karty do USC osoba ta ma trzy dni).

Po tym terminie kierownik USC rejestruje narodziny dziecka, samodzielnie wybierając mu imię.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 r. urodziło się około 238 tys. dzieci. Z aplikacji mObywatel korzysta 11 mln osób.

PAP, sek

