Na prowincji brakuje weterynarzy
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystąpił do ministra rolnictwa z apelem o pilne działania systemowe. Samorząd wskazuje, że liczba lekarzy pracujących w hodowli systematycznie maleje, a wielu z nich jest w wieku przedemerytalnym.
Młodzi specjaliści rezygnują z tej ścieżki kariery ze względu na trudne warunki pracy, całodobową dyspozycyjność i niskie zarobki. Niedobór kadr ogranicza dostęp do pomocy weterynaryjnej, szczególnie w nocy i w dni wolne, co stanowi zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produkcji żywności. Stąd bardzo konkretne propozycje:
podniesienia wynagrodzeń za czynności zlecane przez Inspekcję Weterynaryjną,
wdrożenia unijnego prawa o zdrowiu zwierząt i stałej opieki nad stadami,
przywrócenia świadectw zdrowia w transporcie,
obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt,
wsparcia dla lecznic oraz systemu ulg i dopłat dla lekarzy podejmujących pracę na wsi.
Grzegorz Szafraniec, , Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: farmer.pl
