Na prowincji brakuje weterynarzy

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystąpił do ministra rolnictwa z apelem o pilne działania systemowe. Samorząd wskazuje, że liczba lekarzy pracujących w hodowli systematycznie maleje, a wielu z nich jest w wieku przedemerytalnym.

Młodzi specjaliści rezygnują z tej ścieżki kariery ze względu na trudne warunki pracy, całodobową dyspozycyjność i niskie zarobki. Niedobór kadr ogranicza dostęp do pomocy weterynaryjnej, szczególnie w nocy i w dni wolne, co stanowi zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produkcji żywności. Stąd bardzo konkretne propozycje:

podniesienia wynagrodzeń za czynności zlecane przez Inspekcję Weterynaryjną,

wdrożenia unijnego prawa o zdrowiu zwierząt i stałej opieki nad stadami,

przywrócenia świadectw zdrowia w transporcie,

obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt,

wsparcia dla lecznic oraz systemu ulg i dopłat dla lekarzy podejmujących pracę na wsi.

Grzegorz Szafraniec, , Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: farmer.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Prezydent i prezes NBP ogłaszają „Polski SAFE 0 procent”

Gorąco w banku centralnym Europy. „Chodzi o oszczędności Polaków”

„Ursus” wraca nad Wisłę!

»»mObywatel niedobry, bo… polski? – oglądaj „Wiadomości” w telewizji wPolsce24