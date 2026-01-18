Emeryci pracują dłużej, stąd mają mniej długów

Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów zadłużenie osób w wieku emerytalnym wynosi ok. 5 mld zł i jest mniejsze o 1,4 mld zł niż pięć lat temu. Zdaniem KRD jest to m.in. efekt dłuższej aktywności zawodowej seniorów.

Ze statystyk KRD wynika, że z 7,39 mln polskich seniorów tylko 271,5 tys. ma nieregulowane zobowiązania, których wartość wynosi ok. 5 mld zł. Wyliczono, że średnie zadłużenie emeryta to 18,7 tys. zł.

Więcej emerytów pracuje, spada ich zadłużenie

Według prezesa Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adama Łąckiego, zadłużenie osób, które są na emeryturze, sukcesywnie spada. - Jeszcze w styczniu 2021 roku sięgało ono 6,4 mld zł, a obecnie jest o ponad 1 mld zł niższe - podał. Zauważył też, że zmniejsza się liczba dłużników - dziś jest ich o 63,5 tys. mniej niż pięć lat temu. Jego zdaniem, jest to efekt dłuższej aktywności zawodowej seniorów, a także rosnącej umiejętności zarządzania budżetem domowym przez starsze pokolenia. Z danych resortu pracy wynika, że wśród osób aktywnych na rynku pracy mężczyźni pracują średnio do 69. roku życia, a kobiety do 66.

Z danych GUS, na które powołują się autorzy publikacji, wśród osób w wieku 60-69 lat pracuje 1,2 mln, a wśród 70-latków jest ich 197,6 tys. Dłuższej aktywności zawodowej sprzyja też lepsze zdrowie. Według GUS w 2024 r. prognozowany wiek życia w zdrowiu wyniósł blisko 61,62 roku dla mężczyzn i 65,32 roku dla kobiet, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym odpowiednio o 0,3 roku i o 0,7 roku.

Wśród osób w wieku 60-69 lat pracuje 1,2 mln / autor: Pixabay

Geografia zadłużenia emerytów

Dane KRD wskazują, że najwyższe długi mają seniorzy mieszkający na Mazowszu. Ich zobowiązania sięgają 778,2 mln zł, a liczba dłużników wynosi 34,1 tys. Drugi, zarówno pod względem zadłużenia jak i liczebności przedstawicieli starszego pokolenia, jest Górny Śląsk. Osoby na emeryturze do spłaty mają tam prawie 721 mln zł, a zadłużonych jest 37,8 tys. Z kolei na trzecim miejscu znajduje się Dolny Śląsk, gdzie niespłacone zobowiązania ma 25,6 tys. seniorów. Ich łączny dług to blisko 470 mln zł.

Najniższym zadłużeniem - według KRD - wyróżnia się województwo podlaskie, gdzie jest 4,6 tys. dłużników, a ich zadłużenie sięga 89,5 mln zł. Relatywnie nieduże problemy finansowe mają również starsi mieszkańcy Świętokrzyskiego: długi w wysokości 106,4 mln zł ma tam 5,7 tys. seniorów. Z kolei na Podkarpaciu zobowiązania wynoszą 113,2 mln zł, a liczba dłużników to 6,2 tys.

Jak emeryci spłacają długi?

Największym wierzycielem emerytów są fundusze sekurytyzacyjne zajmujące się windykacją długów; seniorzy są im winni ok. 3 mld zł. Znaczną część zadłużenia stanowią zobowiązania alimentacyjne (904,4 mln zł) a także długi wobec banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych (333,3 mln zł.). Seniorzy mają też długi mieszkaniowe (67,8 mln zł) oraz telekomunikacyjne (66,5 mln zł).

Ze statystyk KRD wynika również, że tylko w ciągu ostatniego roku emeryci zdołali spłacić: 674,5 mln zł funduszom sekurytyzacyjnym, 192 mln zł instytucjom finansowym i 160 mln zł podmiotom państwowym i samorządowym. Długi mieszkaniowe spadły o prawie 16 mln zł, natomiast telekomunikacyjne pozostały prawie bez zmian.

PAP, sek

