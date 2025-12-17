Branża beauty na krawędzi! Powód jest jeden

Zadłużenie fryzjerów i kosmetyczek wzrosło do niemal 55 mln zł, czyli o 14 proc. w ujęciu rocznym – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Rosnące koszty, silna konkurencja i nowe regulacje pogarszają kondycję branży beauty, która liczy na poprawę w sezonie karnawałowym.

Jak podaje KRD, problemy ze spłatą zobowiązań ma ponad 3,7 tys. podmiotów z branży beauty, a średni dług jednego salonu wynosi 14,7 tys. zł.

Wyższe koszty prowadzenia działalności

Z danych KRD wynika, że mimo rosnącego popytu na usługi fryzjerskie i kosmetyczne sytuację finansową przedsiębiorców pogarszają wyższe koszty prowadzenia działalności. Drożeją surowce i kosmetyki, których ceny – według szacunków – są o ok. 10 proc. wyższe niż rok wcześniej. Do tego dochodzą rosnące koszty pracy, energii oraz najmu lokali.

Salony kosmetyczne z dużych miast i metropolii mają z reguły większe zadłużenie, podczas gdy te z mniejszych miejscowości czy regionów radzą sobie lepiej. Jednym z powodów takiej sytuacji mogą być wysokie koszty prowadzenia firmy w dużych miastach, gdzie czynsz za lokal jest kilkukrotnie wyższy, pracownicy oczekują lepszych zarobków, a klienci mogą mieć spore wymagania, co oznacza konieczność szybkiego dostosowywania się do ich potrzeb. W małych miastach jest mniejsza konkurencja i niższa rotacja pracowników, dzięki czemu łatwiej utrzymać rentowność – ocenił cytowany w komunikacie prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.

KRD wskazuje, że liczba zakładów fryzjerskich i kosmetycznych w Polsce sięga obecnie ok. 132 tys., co oznacza bardzo dużą konkurencję. Największe problemy ze spłatą zobowiązań mają salony z województwa mazowieckiego, gdzie ponad 700 firm zgromadziło 13,7 mln zł długu. Tuż za nimi znalazły się zakłady fryzjerskie i kosmetyczne z Pomorza, gdzie 383 firmy mają do spłaty ponad 6 mln zł. Niechlubne podium zamykają przedsiębiorcy z Wielkopolski – tutaj 354 podmioty muszą oddać łącznie 5,8 mln zł.

Zamiast mniej regulacji, jest ich więcej

Krajowy Rejestr Długów zwraca uwagę, że dodatkowym obciążeniem dla branży są nowe regulacje. Od stycznia 2025 r. salony muszą rejestrować się w Bazie Danych o Odpadach, a niespełnienie tego obowiązku grozi karami od 5 tys. zł. We wrześniu 2025 r. wszedł też zakaz stosowania TPO – substancji powszechnie używanej w lakierach do paznokci w kosmetykach, co szczególnie dotknęło salony manicure.

Długi branży beauty

Branża beauty ma obecnie duże zobowiązania wobec instytucji finansowych (funduszy sekurytyzacyjnych, banków, firm leasingowych i ubezpieczycieli). Zalega im 40,3 mln zł. Znacznie mniej, bo 4,3 mln zł, salony fryzjerskie i kosmetyczne są winne operatorom komórkowym, 2,2 mln zł – muszą oddać dostawcom energii, a 1,6 mln zł – zarządcom nieruchomości.

