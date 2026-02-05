Wygasł traktat o rozbrojeniu jądrowym Rosji i USA

NATO wzywa do powściągliwości i odpowiedzialności w związku z wygaśnięciem ostatniego dwustronnego traktatu Nowy START o rozbrojeniu jądrowym między Rosją a USA - przekazał w czwartek PAP przedstawiciel Sojuszu.

„Powściągliwość i odpowiedzialność w dziedzinie broni jądrowej mają kluczowe znaczenie dla globalnego bezpieczeństwa. Rosja zwiększyła swoją zależność od systemów uzbrojenia jądrowego i rozwija nowatorskie systemy nuklearne oraz rozmieszcza pociski rakietowe krótkiego i średniego zasięgu o podwójnym przeznaczeniu. Nieodpowiedzialna retoryka nuklearna Rosji i (…) sygnalizowanie użycia broni jądrowej świadczą o postawie strategicznego zastraszania. Chiny nadal dynamicznie rozbudowują i dywersyfikują swój arsenał nuklearny, zwiększając liczbę głowic i zaawansowanych systemów przenoszenia, aby stworzyć triadę nuklearną” - poinformował rozmówca PAP.

Jak dodał, NATO będzie nadal podejmować kroki „niezbędne do zapewnienia wiarygodności i skuteczności ogólnej postawy Sojuszu w zakresie odstraszania i obrony”.

Potencjalne ryzyko kolejnego wyścigu zbrojeń nuklearnych

W czwartek wygasa zawarty na 15 lat układ Nowy START między USA i Rosją dotyczący redukcji broni atomowej. Jak dotąd nie pojawiły się informacje o wznowieniu rozmów na temat kontynuacji porozumienia, a jego brak może spowodować nowy wyścig zbrojeń nuklearnych.

Nowy START (New Strategic Arms Reduction Treaty, według nomenklatury rosyjskiej: SNW-III) jest ostatnim i najbardziej dotąd zaawansowanym porozumieniem dotyczącym redukcji broni nuklearnej. Został ratyfikowany przez USA i Rosję w 2011 r. na 10 lat, z możliwością przedłużenia o kolejnych pięć lat, co nastąpiło w 2021 r.

Oznacza to potencjalne ryzyko kolejnego wyścigu zbrojeń nuklearnych między USA i Rosją.

Zagrożenia zbrojeniami nuklearnymi

Sytuacja dotycząca zbrojeń nuklearnych jest obecnie inna niż w czasie zimnej wojny. Ryzyko globalnego konfliktu, w którym miałoby dojść do masowego użycia broni atomowej, jest niewielkie, niezależnie od napięć związanych z regionalnymi konfliktami czy rywalizacją o strefy wpływów. Z punktu widzenia USA rozwój systemów broni nuklearnej ma znaczenie nie tyle w związku z działaniami Rosji, co wobec konkurowania z Chinami, które posiadają trzeci co do wielkości arsenał nuklearny. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Pentagon w 2024 r., Chiny dysponują około 600 głowicami nuklearnymi i stale rozwijają swój potencjał w tym obszarze – do 2030 r. liczba posiadanych przez Pekin ładunków jądrowych może przekroczyć 1000 sztuk.

Zagrożenia związane z bronią atomową są wymieniane także w kontekście Iranu i Korei Północnej, mają one jednak charakter marginalny. Nie znaczy to jednak, że pozostają bez reakcji - dowodem tego jest amerykański udział w izraelskiej operacji z czerwca 2025 r., wymierzonej w program nuklearny Teheranu. Z kolei Korea Północna posiada najprawdopodobniej niewielki arsenał nuklearny (wskazują na to m.in. prowadzone od 2006 r. próbne eksplozje atomowe), jednak nie jest on w stanie zagrażać USA w skali strategicznej ze względu na niską jakość i brak środków przenoszenia, które mogłyby zagrozić Ameryce.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek

