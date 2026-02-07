Czy taniejące listy zastawne zyskają na popularności?

W tym roku premia za ryzyko dla listów zastawnych emitowanych przez polskie banki powinna spaść - prognozują eksperci PKO Banku Polskiego. Oznacza to, że emisje tych papierów dłużnych powinny być tańsze.

Jak wskazali eksperci z Centrum Analiz PKO Banku Polskiego, emisje listów zastawnych w Polsce w 2025 r. osiągnęły rekordowe 9,4 mld złotych, a zadłużenie netto sektora z tego tytułu wzrosło o 3,1 mld złotych, po raz pierwszy od 2019 roku.

Co to są listy zastawne?

Listy zastawne to rodzaj papierów dłużnych emitowanych przez banki. W Polsce mogą je emitować wyłącznie banki hipoteczne i Bank Gospodarstwa Krajowego. Emitenci pozyskują w ten sposób od inwestorów pieniądze na udzielane klientom kredyty hipoteczne. Listy są zabezpieczone portfelem kredytów hipotecznych, więc za każdą emisją stoi realna wartość zabezpieczeń. Dodatkowo są one zabezpieczone kapitałem własnym banku hipotecznego, tak więc listy zastawne uznawane są za bezpieczne papiery wartościowe. Banki hipoteczne wypłacają inwestorom odsetki i wykupują listy zastawne w określonym z góry terminie.

Które banki są aktywne na rynku?

Jak zauważyli ekonomiści PKO BP, w strukturze finansowania sektora nastąpiło wyraźne przesunięcie w kierunku emisji listów zastawnych nominowanych w złotych. Takie papiery odpowiadają obecnie za ok. 88 proc. listów zastawnych pozostających w obrocie.

„Najwięcej papierów wyemitował PKO BH - 43 proc., mBank BH - 21 proc. i Millennium BH - 19 proc. W zeszłym roku, spośród 11 emisji, tylko jedna — o wartości 2,1 mld złotych (0,5 mld euro) — została uplasowana w walucie obcej, pozostałe były denominowane w złotych” - wskazali autorzy analizy.

W ocenie ekspertów PKO BP, w 2026 roku zapadalność listów zastawnych na poziomie 3,2 mld złotych ograniczy potrzeby emisyjne brutto banków hipotecznych. Utrzymają się też dodatnie potrzeby netto.

Jaki jest czynnik ryzyka dla wielkości podaży?

Kluczowym czynnikiem ryzyka dla podaży listów zastawnych są zmiany regulacji. „Potencjalne obniżenie wymogu WFD do 20 proc. powinno ograniczać presję podażową” - wskazali analitycy banku.

Rekomendację WFD (wskaźnika finansowania długoterminowego) wydaje Komisja Nadzoru Finansowego, a jej celem jest ograniczenie ryzyka dotyczącego finansowania kredytów hipotecznych i zmiana jego struktury poprzez zwiększenie udziału długoterminowych instrumentów dłużnych w pasywach banków w stosunku do wartości udzielonych kredytów hipotecznych.

„Koszt finansowania listów zastawnych w złotych wykazuje umiarkowany trend wzrostowy, a średnia marża emisji wzrosła do ok. 75 punktów bazowych ponad stawkę referencyjną. W 2026 zakładamy stabilizację marż w związku z niższą podażą i wykorzystaniem emisji do klientów detalicznych” - zaznaczyli ekonomiści PKO BP.

W ich ocenie poprawa nastrojów na europejskim rynku długu wesprze dodatkowo wyceny listów zastawnych. „W efekcie zakładamy, że w 2026 premia za ryzyko dla polskich listów zastawnych spadnie” - prognozują eksperci. Oznacza to, że emisje listów zastawnych w Polsce powinny być tańsze.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Banknot z… 31,1 gramów szczerego złota

Polska wieś wymiera i błyskawicznie się wyludnia

Czechy zażądały od Brukseli: ETS2 do zamrażarki!

»»Sukces polskiej unii kredytowej w USA! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24