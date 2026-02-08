Idzie tajfun! Zmiecie 100 tysięcy miejsc pracy

Przełom lat 2025 i 2026 przyniósł serię wstrząsów, których skala zaskoczyła analityków. Do urzędów pracy wpłynęły zgłoszenia dotyczące likwidacji lub zmiany niemal 100 tysięcy etatów. To nie tylko cykliczne spowolnienie, ale głęboka korekta strukturalna polskiej gospodarki – pisze portal money.pl

Polska gospodarka, przez ponad dekadę uchodząca za beneficjenta europejskich łańcuchów dostaw, w połowie trzeciej dekady XXI wieku stanęła w obliczu bezprecedensowego testu wytrzymałości.

Statystyki napływające z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy rysują obraz zmian dotykających fundamentów polskiego modelu wzrostu.

Rok 2025 zapisał się w statystykach jako okres najtrudniejszy dla pracowników od czasu globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009. Do urzędów pracy w całym kraju wpłynęły zgłoszenia dotyczące zamiaru likwidacji dokładnie 97,6 tys. etatów. Jest to wynik blisko trzykrotnie wyższy niż w roku poprzedzającym, co samo w sobie stanowi wyraźny sygnał o zmianie trendu z rynku pracownika na rynek pracodawcy, a w niektórych sektorach – na rynek głębokiej restrukturyzacji – pisze money.pl

Motoryzacja w epicentrum wstrząsów

Sektor automotive, odpowiadający za znaczącą część polskiego PKB i eksportu, znalazł się w centrum zmian. Polska, przez lata będąca kluczowym dostawcą podzespołów i montownią Europy, traci swoją przewagę konkurencyjną w starciu z rosnącymi kosztami energii oraz transformacją w kierunku elektromobilności - podkreśla money.pl.

Najbardziej symboliczny jest tu przypadek fabryki Stellantis w Tychach (dawniej Fiat). Decyzja o likwidacji trzeciej zmiany produkcyjnej, ogłoszona na początku 2026 roku, jest momentem zwrotnym dla całego regionu.

Koniec ery wzrostu w usługach i IT

Przez dwie dekady sektor nowoczesnych usług biznesowych (SSC/BPO) oraz IT był stabilizatorem polskiego rynku pracy, absorbując absolwentów i oferując konkurencyjne wynagrodzenia. Obecna fala zwolnień pokazuje jednak przełamanie i w tym trendzie. Globalne korporacje, szukając oszczędności i wdrażając narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, zaczęły redukować zatrudnienie również w Polsce – zwraca uwagę money.pl. .

Kraków stolicą zwolnień?

Istotnym elementem krajobrazu zwolnień były także centra usług wspólnych (SSC/BPO), które przez lata były motorem napędowym zatrudnienia w dużych miastach, zwłaszcza w Krakowie. Fala redukcji w tym sektorze dotknęła pracowników takich korporacji jak Fujitsu Technology Solutions, HSBC, Heineken czy Shell.

»» Więcej o sytuacji na rynku pracy czytaj na portalu money.pl w publikacji W Polsce od 18 lat nie było tak złych danych. Alert na rynku pracy

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Banknot z… 31,1 gramów szczerego złota

Polska wieś wymiera i błyskawicznie się wyludnia

Czechy zażądały od Brukseli: ETS2 do zamrażarki!

»»Sukces polskiej unii kredytowej w USA! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24