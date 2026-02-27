Krajewski zostaje na stanowisku. Na jak długo?

Wczorajsze wieczorne głosowanie w Sejmie zwieńczyło jeden z najostrzejszych sporów politycznych ostatnich tygodni wokół rolnictwa. Wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego przepadł, ale sama debata dobitnie pokazała, że rolnictwo stało się jednym z najważniejszych pól politycznego starcia w Polsce.

Za odwołaniem ministra zagłosowało 201 posłów, przeciw było 235. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek o wotum nieufności wobec Stefana Krajewskiego, złożony przez klub Prawa i Sprawiedliwości, od początku miał wymiar znacznie szerszy niż personalny. Dotyczył bowiem nie tylko oceny działań ministra, lecz przede wszystkim kierunku, w jakim zmierza polska polityka rolna.

Więcej niż formalność

Opozycja oparła swoją argumentację na dwóch głównych filarach: negocjowanej przez Unię Europejską umowie handlowej z krajami Mercosur oraz relacjach handlowych z Ukrainą. W obu przypadkach pojawił się zarzut, że rząd nie zapewnia wystarczającej ochrony krajowego rynku przed napływem tańszych produktów rolno-spożywczych.

W ocenie wnioskodawców minister miał dopuścić do sytuacji, w której polscy rolnicy zostają wystawieni na konkurencję towarów niespełniających unijnych standardów produkcji. To argumenty powtarzane od miesięcy, szczególnie w kontekście protestów rolniczych i napięć wokół importu zboża oraz innych produktów spoza UE.

Spór o Mercosur i Ukrainę w centrum uwagi

Najbardziej kontrowersyjnymi tematami w dyskusji o przyszłości rolnictwa pozostają umowa handlowa między Unią Europejską a państwami Mercosur oraz niekontrolowany import żywności z Ukrainy. W pierwszym przypadku istnieje obawa, że otwarcie rynku na produkty z Ameryki Południowej może osłabić konkurencyjność europejskich producentów. Z kolei spór o skalę i zasady importu rolno-spożywczego z Ukrainy stał się symbolem szerszej dyskusji o bezpieczeństwie rynku wewnętrznego. Minister Krajewski, oskarżany o bierność jego resortu w kluczowych dla polskich rolników sprawach, próbował przenieść odpowiedzialność za doprowadzenie do obecnego stanu rzeczy na swoich poprzedników.

Rolnictwo osią konfliktu politycznego

Burzliwa debata nad wotum nieufności pokazała, że sytuacja w jakiej znaleźli się producenci rolni stała się jednym z kluczowych tematów sporu między rządem a opozycją. Dlaczego? Bo rolnictwo to już nie tylko kwestia dopłat i protestów, lecz strategiczny sektor eksportowy odpowiadający za 16 proc. polskiego eksportu.

W centrum tej dyskusji znajdują się dziś:

►przyszłość umów handlowych Unii Europejskiej,

►mechanizmy ochrony rynku wewnętrznego,

►konkurencja z importem spoza UE,

►kształt i finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

To obszary, które bezpośrednio przekładają się na sytuację ekonomiczną setek tysięcy gospodarstw, ale jednocześnie mają strategiczne znaczenie dla kondycji całej gospodarki.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

