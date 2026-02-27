Stało się! UE wdraża tymczasowo umowę z Mercosur

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że KE rozpocznie tymczasowe stosowanie porozumienia handlowego UE-Mercosur. W pełni Umowa może zostać zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski. Póki co jej zgodność z unijnym prawem bada TSUE. Niewiele to jednak zmienia, bo klamka zapadła.

Komisja Europejska mogła zdecydować o tymczasowym wdrożeniu umowy po jej ratyfikowaniu przez co najmniej jeden kraj należący do południowoamerykańskiego bloku Mercosur. Wczoraj porozumienie jako pierwszy zatwierdził parlament Urugwaju, a następnie Argentyny i machina może ruszać.

Von der Leyen zachwycona

„Umowa Mercosur tworzy rynek liczący 720 mln ludzi, otwiera niezliczone możliwości, pozwoli na oszczędzenie miliardów dolarów na cłach. Daje naszym małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków i umożliwia rozwój, o jakim wcześniej mogły tylko marzyć” – zachwala dokument Ursula von der Leyen.

Podpisana 17 stycznia umowa handlowa UE-Mercosur wprowadzi preferencje celne dla eksporterów takich produktów, jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol - z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzyć się mają na europejski (głównie niemiecki) przemysł.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na konferencji prasowej ogłasza wdrożenie przez UE umowy z Mercosur, 27 lutego 2026 / autor: PAP/EPA/EPA/OLIVIER MATTHYS

Rolnicy pełni obaw

Rolnicy, którzy w całej Europie masowo protestowali przeciwko dealowi siłowo przepchniętemu przez tryby unijnej legislacji, są w zgoła innym nastroju. Z najnowszych badań nastrojów mieszkańców wsi wynika, że aż 76 proc. hodowców świń uznaje międzynarodowe umowy handlowe, takie jak UE-Mercosur, za największe zagrożenie dla przyszłości swojej działalności.

Konsumenci ufają polskim producentom

Analogicznie myślą konsumenci, którzy obawiają się masowego napływu m.in. mięsa produkowanego poza kontrolą oraz nafaszerowanego antybiotykami i zakazanym we Wspólnocie Pestycydami. Namiastkę takiej sytuacji mamy właśnie w krajach Europy zachodniej, w postaci „trującej” brazylijskiej wołowiny. Nasi rodacy mają duże zaufanie do rodzimych produktów spożywczych. Aż 68 proc. Polaków uważa krajową żywność za lepszą niż ta spoza Unii Europejskiej.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24, PAP

