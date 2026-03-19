Dopłaty do nawozów potrzebne od zaraz!

Rada Ministrów uruchamia procedurę, która może zdecydować o dopłatach do nawozów. Do Komisji Europejskiej trafił wniosek o zgodę na udzielenie wsparcia dla rolników. Temat ma wrócić także na posiedzeniu unijnej rady ministrów.

Bez akceptacji Brukseli uruchomienie pomocy nie jest możliwe, choć podobne mechanizmy działały już w czasie pandemii i po wybuchu wojny na Ukrainie.

Narasta kryzys kosztowy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sygnalizuje, że wiodącą przyczyną złożenia wniosku jest narastający kryzys kosztowy w sektorze, a także żądania rolników, którzy coraz mocniej domagają się interwencji. Jednocześnie minister rolnictwa, Stefan Krajewski, zwrócił uwagę na fakt, że ceny skupu (w tym mleka) pozostają w gestii rynku i przetwórców, choć podejmowane są próby ich urealnienia na poziomie unijnym.

Stawki interwencyjne z kosmosu

Obecne stawki interwencyjne uznawane są za przestarzałe i niedostosowane do realiów. W tle pozostaje problem cen nawozów. Państwo ma ograniczony wpływ na prywatny handel, ale analizuje rynek pod kątem możliwych nieprawidłowości, w tym zmów cenowych i innych nadużyć konkurencyjnych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24, PAP

