Uwaga, płacą za zbieranie… kamieni

Kamieniste pola to codzienność wielu gospodarstw, szczególnie na północnym-wschodzie kraju. Dla rolników oznacza to realne koszty, uszkodzenia maszyn i trudniejszą uprawę. Jednak do najbliższego poniedziałku można jeszcze skorzystać z regionalnego wsparcia na odkamienianie gruntów rolnych – choć czasu pozostało już bardzo niewiele warto sprawdzić warunki i „rzutem na taśmę” złożyć wniosek.

Kamienisty krajobraz to efekt działalności lodowca, który tysiące lat temu rzeźbił teren i pozostawił ogromne ilości w glebie całą głazów. Obecność kamieni może powodować przyspieszone zużycie maszyn, ryzyko uszkodzeń sprzętu, trudności w uprawie i zbiorach, czy pogorszenie jakości gleby i plonów. Dlatego warto postawić na poprawę warunków pracy oraz bezpieczeństwa w gospodarstwie i skorzystać z dotacji na odkamienianie pól. To regionalny program dotacji na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, dlatego pula środków na ten cel, jakie pozostały w budżetach jest różna w poszczególnych województwach. Podstawą do uruchomienia programu jest uchwała sejmiku województwa. Nabór wniosków prowadzą właściwe urzędy marszałkowskie.

Ile płacą?

Łączna powierzchnia gruntów objętych usuwaniem kamieni powinna zawierać się w przedziale 0,5-10 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 900 zł/ha. O wsparcie mogą wystąpić:

właściciele gruntów rolnych,

dzierżawcy – za zgodą właściciela,

osoby fizyczne i prawne prowadzące gospodarstwo.

W przypadku działki położonej na terenie parku krajobrazowego wymagana jest pisemna zgoda dyrektora takiej jednostki. Ważne: na tą samą działkę można otrzymać dotację ponownie dopiero po 5 latach.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Do wniosku należy dołączyć m.in.: mapę ewidencyjną działek, wypis z rejestru gruntów i dokumentację fotograficzną zakamienienia. Zdjęcia muszą jasno pokazywać skalę problemu i być opisane numerem działki, lokalizacją oraz datą wykonania.

Gdzie jeszcze szukać wsparcia?

Na 2026 rok nie ma ogólnopolskiej dopłaty wyłącznie do odkamieniania pól. Takie działania mogą jednak być finansowane pośrednio, np. poprzez:

programy modernizacji gospodarstw,

zakup maszyn do zbierania kamieni,

regionalne programy ochrony gruntów,

wsparcie inwestycji poprawiających strukturę gleby.

Dlatego eksperci doradzają, by śledzić nabory regionalne oraz kontaktować się z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Dlaczego warto skorzystać?

Odkamienianie to inwestycja, która przynosi szybkie efekty, jak: mniejsze koszty napraw sprzętu, wyższa wydajność pracy, lepsza struktura gleby oraz wyższe i stabilniejsze plony. W regionach o silnym zakamienieniu jest to często jedna z najbardziej opłacalnych form poprawy jakości gruntów.

Źródło: agronews.com.pl

Oprac. GS