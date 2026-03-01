Białko – co za dużo, to niezdrowo

Diety wysokobiałkowe od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością, a produkty określane mianem „proteinowych” stały się stałym elementem naszej codzienności. Zjawisku temu towarzyszy jednak pytanie, czy rzeczywiście człowiek potrzebuje większych ilości białka, a także gdzie przebiega granica pomiędzy spożyciem korzystnym, a potencjalnie niekorzystnym dla zdrowia.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Jakie są funkcje białka inne niż budowa i regeneracja mięśni.

• Dlaczego normy na spożycie białka 0,9 g/kg m.c. to nie zawsze dobry pomysł.

• W jakich okresach życia zapotrzebowanie na białko wzrasta.

• Czy wysokie spożycie białka jest bezpieczne dla zdrowych osób.

• Dlaczego więcej nie zawsze znaczy lepiej.

Przez wiele lat temat białka był w dietetyce postrzegany przede wszystkim jako podstawowy składnik strukturalny mięśni. Obecnie wiadomo jednak, że jego rola jest znacznie szersza. Białka pełnią funkcje enzymatyczne, hormonalne, transportowe i immunologiczne, uczestniczą w regulacji procesów zapalnych, utrzymaniu integralności tkanek oraz w mechanizmach naprawczych zachodzących w każdej komórce organizmu. Tym samym zapotrzebowanie na białko należy rozpatrywać w kontekście całego metabolizmu, a nie wyłącznie masy mięśniowej.

Kiedy zapotrzebowanie na białko wzrasta

Najczęściej przywoływana norma spożycia białka dla zdrowych dorosłych wynosi około 0,9 g na kilogram masy ciała na dobę. Wartość ta odpowiada poziomowi wystarczającemu do pokrycia podstawowych potrzeb metabolicznych i zapobiegania jego niedoborom. Należy jednak podkreślić, że nie jest to poziom optymalny, lecz minimalny, określony na podstawie bilansu azotowego.

Jak się okazuje w praktyce istnieje wiele sytuacji, w których zapotrzebowanie na białko jest znacznie wyższe. Dotyczy to przede wszystkim okresów wzrostu i rozwoju. U dzieci i młodzieży organizm intensywnie syntetyzuje nowe tkanki, co przekłada się na relatywnie wyższe potrzeby białkowe w przeliczeniu na kilogram masy ciała. Jednocześnie jednak nadmierna podaż białka w bardzo wczesnym dzieciństwie może wiązać się z niekorzystnymi konsekwencjami w późniejszym życiu.

Ciąża i laktacja stanowią kolejne okresy fizjologicznego wzrostu zapotrzebowania na białko. Jest ono niezbędne zarówno do prawidłowego rozwoju płodu, jak i do adaptacji organizmu kobiety do produkcji mleka. Niedostateczna podaż białka w tym czasie może negatywnie wpływać na masę urodzeniową noworodka oraz długofalowe programowanie metaboliczne. Jednocześnie brak jest podstaw do stosowania diet bardzo wysokobiałkowych, a kluczowe znaczenie ma umiarkowane zwiększenie podaży w ramach dobrze zbilansowanej diety.

Szczególne znaczenie białko ma również w kontekście aktywności fizycznej. U osób trenujących regularnie zapotrzebowanie na ten makroskładnik wzrasta ze względu na nasilone procesy przebudowy i regeneracji mięśni. Wskazuje się, że maksymalna stymulacja syntezy białek mięśniowych zachodzi przy spożyciu około 1,6 g białka na kilogram masy ciała na dobę, a dalsze zwiększanie podaży wcale nie przynosi większych korzyści. Istotna jest przy tym nie tylko całkowita ilość białka, lecz także jego równomierny rozkład w ciągu dnia oraz odpowiednia zawartość aminokwasów egzogennych.

W populacji osób starszych problemem znacznie częściej jest niedobór białka niż jego nadmiar. Starzenie się wiąże się z obniżoną wrażliwością tkanek na bodźce anaboliczne, tym samym sprzyjając rozwojowi sarkopenii. Zwiększona podaż białka, na poziomie przekraczającym standardowe normy dla dorosłych, może wspierać utrzymanie masy i siły mięśniowej, a tym samym ograniczać ryzyko niesprawności, upadków i hospitalizacji.

Czy osoby zdrowe powinny uważać na nadmierną podaż białka?

Kwestia potencjalnych zagrożeń związanych z wysokim spożyciem białka nieustannie budzi liczne kontrowersje. U osób z przewlekłą chorobą nerek ograniczenie podaży białka pozostaje istotnym elementem postępowania protekcyjnego. Nie można jednak automatycznie przenosić owych zaleceń na populację osób zdrowych. U osób bez chorób nerek zwiększone spożycie białka nie prowadzi do ich uszkodzenia, a obserwowane zmiany w filtracji kłębuszkowej mają charakter adaptacyjny.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że długotrwałe stosowanie diet bardzo wysokobiałkowych, szczególnie ubogich w błonnik i opartych głównie na produktach pochodzenia zwierzęcego, może wiązać się z niekorzystnymi zmianami w składzie mikrobioty jelitowej, gospodarce wapniowej oraz profilu sercowo-naczyniowym. Choć nie ustalono jednoznacznego górnego bezpiecznego limitu spożycia białka, brak jest również przesłanek do rekomendowania diet ekstremalnie wysokobiałkowych w populacji ogólnej.

Coraz większą uwagę zwraca się także na znaczenie źródeł białka. Dieta, w której część białka zwierzęcego zastępowana jest białkiem roślinnym, wiąże się z korzystniejszym profilem zdrowotnym. Nie oznacza to jednak konieczności eliminacji produktów odzwierzęcych.

FAQ

• Czy każdy powinien jeść dietę wysokobiałkową? Nie. Zapotrzebowanie na białko zależy od wieku, stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej. Dla zdecydowanej większości osób standardowa, dobrze zbilansowana dieta jest w zupełności wystarczająca.

• Czy nadmiar białka szkodzi nerkom u zdrowych osób? U osób bez chorób nerek nie wykazano jednoznacznych dowodów na uszkodzenie nerek w wyniku zwiększonej podaży białka.

• Ile białka potrzebują osoby starsze? Zwykle więcej niż młodzi dorośli. Zwiększona podaż może wspierać utrzymanie masy i siły mięśniowej oraz ograniczać ryzyko sarkopenii (zaniku mięśni).

• Czy źródło białka ma znaczenie? Tak. Różnorodność źródeł, w tym uwzględnianie białka roślinnego, wiąże się z korzystniejszym profilem zdrowotnym.

• Czy produkty „proteinowe” są konieczne w diecie? Nie są niezbędne. W większości przypadków zapotrzebowanie na białko można pokryć z tradycyjnych produktów spożywczych. Powinny one raczej pełnić wsparcie w sytuacjach „awaryjnych”, kiedy trudno zadbać o dostateczne spożycie białka.

Podsumowanie

Białko jest kluczowym składnikiem diety, pełniącym liczne funkcje metaboliczne i strukturalne. Jego zapotrzebowanie zmienia się w ciągu życia i wzrasta w okresach wzrostu, starzenia, rekonwalescencji oraz zwiększonej aktywności fizycznej. U osób zdrowych umiarkowanie wyższe spożycie białka jest bezpieczne, jednak diety skrajnie wysokobiałkowe nie mają uzasadnienia zdrowotnego. Tak więc optymalna podaż białka powinna być elementem zrównoważonego, różnorodnego wzorca żywieniowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb organizmu.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia czytaj tutaj:

Jak dbać o mięśnie, aby zostały z nami jak najdłużej

Co jeść, aby zwiększyć odporność i zwalczać infekcje

Jak się wspomóc przy aktywności fizycznej?

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.