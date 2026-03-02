Gdzie kupić złoto?

Bezpieczne inwestowanie w złoto oznacza kupowanie kruszcu od rzetelnego sprzedawcy. Tylko wtedy mamy pewność, że nabywamy produkt w 100 proc. zgodny z opisem, do którego dołączone są niezbędne dokumenty sprzedaży. Sprawdź, kiedy powinna ci się zapalić czerwona lampka.

Złoto jako „bezpieczna przystań”

Jak wynika z raportu „Polak Inwestor 2025”, kruszce to najczęściej wybierane aktywa alternatywne – aż 36,4 proc. inwestorów decyduje się na zakup złota i innych metali szlachetnych, co oznacza, że są to produkty popularniejsze niż kryptowaluty, nieruchomości, surowce, instrumenty pochodne, inwestycje na Foreksie, dzieła sztuki, kamienie szlachetne i przedmioty kolekcjonerskie. Kruszce znajdują się też wśród najpopularniejszych aktywów chroniących przed inflacją, podobnie jak obligacje skarbowe i nieruchomości.

Złoto jest często nazywane „bezpieczną przystanią” – zauważa ekspert z Mennicy Kapitałowej – ponieważ stanowi zabezpieczenie przed spadkiem wartości pieniądza, a jego ceny rosną w czasach niepewności i globalnych zawirowań. Aby jednak złoto stanowiło „bezpieczną przystań” i skutecznie chroniło kapitał, musi być nabyte z zachowaniem należytych środków ostrożności. Nasza firma dba o pełne bezpieczeństwo transakcji, ponieważ interesy naszych klientów są naszymi interesami.

Bezpieczny sprzedawca złota – czym się wyróżnia?

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ceny złota pobiły kilka rekordów: w 2024 roku wartość kruszcu osiągnęła 2500 dolarów za uncję, a w 2025 roku ceny złota przekroczyły 3000 USD/oz i w krótkim czasie poszybowały do 4000 USD/oz. Eksperci z HSBC i Bank of America przewidują, że rok 2026 może przynieść kolejne rekordy na poziomie nawet 5000 dolarów za uncję. Tak szybki wzrost wartości złota sprawia, że rośnie popyt na ten kruszec – jest to więc także dobry czas dla oszustów, którzy czyhają na nieostrożnych, początkujących inwestorów. Sprawdź, co trzeba wziąć pod uwagę podczas weryfikowania sprzedawcy złota.

Pozytywne opinie i rozpoznawalność

Zanim zamówisz złoto inwestycyjne, sprawdź, jakie informacje na temat sprzedawcy można znaleźć w internecie. Najprostszym sposobem jest wpisanie nazwy firmy z dopiskiem „opinie" – warto też sprawdzić media społecznościowe, grupy dyskusyjne i fora zrzeszające inwestorów. Uważaj na opinie zamieszczane na stronie internetowej sprzedawcy – mogą nie być prawdziwe.

Mennica Kapitałowa:

• została zarejestrowana w 2016 roku i należy do najbardziej rozpoznawalnych dealerów metali szlachetnych w Polsce,

• posiada rozbudowaną stronę internetową z możliwością zamówień online oraz 11 oddziałów stacjonarnych w całym kraju,

• ma pozytywne oceny, które nie spadają poniżej 4,5/5 (np. Opineo, GoWork, Facebook, Google Maps),

• w latach 2016–2023 dostarczyła do polskich klientów indywidualnych metale szlachetne o wartości ponad 3 miliardów złotych.

ZWRÓĆ UWAGĘ! Uważaj na sprzedawców bez stron internetowych i niezależnych opinii, którzy ogłaszają się m.in. na portalach aukcyjnych. Im mniej informacji jesteś w stanie znaleźć w internecie, tym większe ryzyko transakcji – zwłaszcza jeśli zamawiasz online.

Zezwolenia, certyfikaty i nagrody

Zwróć uwagę nie tylko na wygląd strony internetowej i ceny złota, lecz również na szczegółowe dane, które powinny się znajdować w witrynie, takie jak informacje o wpisie do rejestru działalności kantorowej, certyfikaty i nagrody. Renomowane wyróżnienia są gwarancją bezpieczeństwa transakcji. Warto też wygooglować firmę i sprawdzić, czy w ogóle jest zarejestrowana w KRS, czy ma siedzibę stacjonarną i czy udostępnia niezbędne dokumenty, takie jak regulamin i polityka prywatności.

Mennica Kapitałowa:

• znajduje się w rejestrze działalności kantorowej Narodowego Banku Polskiego (zaświadczenia nr 14625/2016 i 19729/2023),

• została zarejestrowana w KRS 28 września 2016 roku, a jej główna siedziba znajduje się przy Placu Dąbrowskiego 1 w Warszawie,

• posiada Certyfikat Wiarygodności BIG InfoMonitor i jest oficjalnym dealerem technologii BULLION DNA™,

• to autoryzowany dealer C. Hafner, prestiżowego producenta złota z akredytacją LBMA,

• posiada prestiżowe nagrody, takie jak „Laur Konsumenta 2023”, „Laur Klienta 2024” i „Dobra Marka 2025”,

• zamieszcza regulamin i politykę prywatności na swojej stronie internetowej.

ZWRÓĆ UWAGĘ! Wystrzegaj się transakcji z jednostkami, które nie są oficjalnie zarejestrowane, a przy tym nie mają żadnych zaświadczeń, regulaminów i certyfikatów wiarygodności.

Wysokiej jakości produkty i dokumentacja

Najlepszą inwestycją są popularne produkty, które można bardzo szybko spieniężyć, takie jak sztabki złota od producentów z akredytacją LBMA Good Delivery (np. C. Hafner, Heraeus, Royal Canadian Mint, PAMP, Valcambi, Umicore, Perth Mint) oraz złote monety bulionowe z tzw. Wielkiej Piątki (Britannia, Krugerrand, Wiedeńscy Filharmonicy, Kanadyjski Liść Klonowy, Australijski Kangur. Dobrą inwestycją są też złote monety historyczne, takie jak dolary, dukaty, ruble, marki, franki, guldeny, randy czy suwereny. Każdy zakup powinien być odpowiednio udokumentowany za pomocą faktury lub paragonu.

Mennica Kapitałowa:

• oferuje popularne produkty inwestycyjne, w tym złote sztabki LBMA, monety z „Wielkiej Piątki” i monety historyczne,

• sprzedaje złote monety kolekcjonerskie i inne monety bulionowe, takie jak Amerykański Orzeł, Amerykański Bizon, Chińska Panda czy numizmaty z popularnych serii Bestie Tudorów, Bestie Królowej, Mity i Legendy,

• wystawia niezbędne dokumenty na każdy zakup.

ZWRÓĆ UWAGĘ! Uważaj na sprzedawców oferujących popularne produkty z dużymi zniżkami. Nie kupuj złota od nieznanych producentów, żeby nie mieć później problemu ze sprzedażą. Jeśli chcesz nabyć sztabki w blistrach CertiCard, upewnij się, że opakowanie nie jest uszkodzone i nie nosi śladów otwierania. Nie kupuj też kruszcu bez faktury – może to utrudnić sprzedaż lub wiązać się z dodatkowymi kosztami obejmującymi weryfikację produktu.

Przejrzysta polityka cenowa

Polityka cenowa w branży metali szlachetnych ma kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa na zaufanie klientów i transparentność całego procesu zakupowego. Ceny złota powinny bazować na aktualnych kursach, do których sprzedawca dolicza marżę. Kupujący powinien od razu znać cenę końcową, bez ukrytych kosztów czy doliczania marży dopiero na etapie finalizacji transakcji. Polityka cenowa może obejmować również promocje, rabaty ilościowe czy negocjacje ceny przy większych zakupach. Przed złożeniem zamówienia klient powinien znać cenę ewentualnego transportu.

Mennica Kapitałowa:

• podaje aktualne kursy złota i srebra w górnej części strony (w polskiej walucie), a przy każdym produkcie znajduje się cena,

• zapewnia rabaty przy zakupach większych ilości,

• udostępnia informacje dotyczące kosztów wysyłki, a zamówienia od wartości 15000 zł są wysyłane za darmo.

ZWRÓĆ UWAGĘ! Jeśli po dodaniu produktu do koszyka naliczają się dodatkowe opłaty, to znak, że warto poszukać innego sprzedawcy, który stosuje transparentną politykę cenową. Uważaj też na zawyżone koszty wysyłki – złoto o stosunkowo małej wartości można wysłać przesyłką ubezpieczoną na pełną wartość zamówienia już za kilkanaście złotych.

Dodatkowe informacje o Mennicy Kapitałowej

Mennica Kapitałowa zapewnia transakcje z gwarancją odkupu, co oznacza, że w jednym miejscu możesz nabyć i sprzedać złoto inwestycyjne. Firma prowadzi sprzedaż i skup złota w formie stacjonarnej i online, a produkty zamówione przez internet wysyła przesyłką ubezpieczoną lub konwojowaną. Mennica Kapitałowa jest obecna na polskim rynku od 10 lat – w tym czasie zbudowała wizerunek marki wiarygodnej, rzetelnej i odpowiedzialnej. W każdym z jedenastu oddziałów stacjonarnych można skorzystać z profesjonalnego doradztwa i weryfikacji złota na życzenie. Wsparcie w procesie zakupu kruszcu można również uzyskać podczas transakcji online, dzwoniąc na infolinię. Zakup złota od przedsiębiorcy ma dodatkową zaletę – przy transakcjach przekraczających 1000 zł nie trzeba płacić podatku PCC, który obowiązuje, gdy kupujemy złoto od osoby prywatnej.

FAQ

1) Dlaczego złoto uznaje się za „bezpieczną przystań”?

Złoto chroni kapitał w czasie inflacji i kryzysów, ponieważ historycznie utrzymuje wartość w okresach niepewności gospodarczej.

2) Jak sprawdzić, czy sprzedawca złota jest wiarygodny?

Sprawdź wpis w KRS, obecność w rejestrach (np. NBP), niezależne opinie online oraz czy firma udostępnia regulamin i dane kontaktowe. Przykładem zarejestrowanego dealera jest Mennica Kapitałowa.

3) Jakie złoto inwestycyjne jest najbezpieczniejsze?

Najbezpieczniejsze są sztabki producentów z akredytacją London Bullion Market Association (LBMA) oraz popularne monety bulionowe, np. Krugerrand czy Kanadyjski Liść Klonowy.

4) Kiedy powinna zapalić się „czerwona lampka”?

Gdy sprzedawca nie wystawia faktury, oferuje ceny znacznie poniżej rynku, nie ma opinii lub działa bez oficjalnej rejestracji.

5) Czy zakup złota podlega PCC?

Zakup złota od firmy nie podlega PCC powyżej 1000 zł; podatek może obowiązywać przy zakupie od osoby prywatnej.

