To już nie żarty! Fatalne dane koniunktury w przemyśle

Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego wyniósł 47,1 pkt w lutym 2026 r. wobec 48,8 pkt w poprzednim miesiącu, poinformował S&P Global. Konsensus rynkowy wynosił 49,3 pkt.

„W lutym Wskaźnik S&P Global PMI polski sektor przemysłowy zasygnalizował pogorszenie koniunktury w polskim przemyśle. Tempo spadku nowych zamówień przyspieszyło, przyczyniając się do wzmożonej redukcji zatrudnienia. Ponadto producenci mierzyli się z najostrzejszym wzrostem kosztów produkcji od ponad trzech lat. Mimo to produkcja spadła tylko nieznacznie, a prognozy były wciąż optymistyczne” - czytamy w komunikacie.

Polski PMI oddalił się w lutym jeszcze bardziej od neutralnego progu 50,0, rejestrując wartość 47,1 (dla porównania w styczniu wyniósł 48,8 pkt). Indeks sygnalizuje kurczenie się sektora od dziesięciu miesięcy, a najnowszy odczyt wykazuje najsilniejsze pogorszenie warunków gospodarczych w polskim przemyśle od sierpnia 2025. Spadek PMI odzwierciedlał głównie silniejsze spadki nowych zamówień i zatrudnienia, a także odnowienie redukcji zapasów przedprodukcyjnych, podano.

„Luty był trudnym miesiącem dla polskiego sektora wytwórczego - nowe zamówienia spadły, a koszty produkcji gwałtownie wzrosły. Główny Wskaźnik PMI spadł do poziomu 47,1, niwelując znaczną część ożywienia gospodarczego obserwowanego w drugiej połowie 2025. Zaległości produkcyjne, zapasy oraz zatrudnienie odnotowały w lutym spadki w odpowiedzi na osłabienie napływu nowych zamówień oraz niższe wymagania produkcyjne. Inflacja kosztów produkcji sięgnęła najwyższego poziomu od nieco ponad trzech lat (bliskiego średniej długoterminowej). Wywarło to presję na marże, ponieważ w związku ze spadkiem liczby nowych zamówień producenci powstrzymali się od podwyższania własnych cen, aby utrzymać konkurencyjność. Mimo to prognozy na najbliższe 12 miesięcy były całkiem dobre, a firmy spodziewały się ożywienia gospodarczego i nowych zamówień. Produkcja spadła tylko trochę i to w najwolniejszym tempie od trzech miesięcy” - skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w materiale.

Analitycy ING Banku Śląskiego: Pesymistyczny sygnał z krajowego przemysłu

Lutowy PMI w przetwórstwie spadł do 47,1pkt. Największy od 7 m-cy spadek nowych zamówień, ale w zamówieniach eksportowych sytuacja wygląda bardziej stabilnie. Najwyższy od trzech lat wzrost kosztów produkcji. Trudny początek roku dla polskich przetwórców, prawdopodobnie przez pogodę. Sytuacja na Bliskim Wschodzie może dodatkowo podbić koszty energii, ale też opóźnić oczekiwane ożywienie w przemyśle, bo uderzenie w Iran i wzrost cen ropy oraz gazu, to nieco wyższa inflacja, ale także neagtywny czynnik dla słabego przemysłu w Europie - oceniają ekonomiści ING Banku.

Analitycy Banku Pekao: wskazanie PMI nie oddaje prawdy

Mamy tu swoje za uszami, ale chyba trzeba stanąć w prawdzie. PMI od lat mówi o polskiej gospodarce rzeczy, które albo są nieprawdziwe, albo prawdziwe, ale znane z innych źródeł i lepiej przez nie opisane. Być może najmniej użyteczny wskaźnik koniunktury dla Polski - oceniają ekonomiści Banku Pekao.

