Co piąta partia mięsa z problemami

Nie sama jakość produktu, lecz sposób jego prezentacji i oznakowania okazują się głównym problemem, Wykazała to najnowsza kontrola rynku mięsa czerwonego.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła, czy mięso oferowane jako „świeże” spełnia wymogi prawa i czy konsumenci otrzymują o nim pełne informacje. Niestety, w czterdziestu sześciu skontrolowanych podmiotach nieprawidłowości dotyczyły właśnie oznakowania. Najczęstsze uchybienia to: wprowadzanie w błąd co do kraju pochodzenia, brak pełnej nazwy, nieczytelne informacje oraz hasła mogące przekłamywać faktyczne walory wyrobu. Przepisy jasno określają, że świeże mięso nie może zawierać dodatków, a klient musi być poinformowany o jego gatunku, nazwie elementu i kraju pochodzenia. Kontrola wykazała, że głównym wyzwaniem wciąż pozostaje transparentność sprzedaży.

Źródło: Wiadomości AGRO, wPolsce 24 TV

Oprac. GS