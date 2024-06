„Sieci”: Tak władza torturuje ks. Olszewskiego

Nowe wydanie tygodnika „Sieci” ujawnia treść listu księdza Michała Olszewskiego z fundacji Profeto. List osadzonego w areszcie księdza jest świadectwem publicznego upokarzania, nieludzkiego traktowania i esbeckich metod, którym był poddawany duchowny pod dyktando Prokuratury Krajowej rządzonej przez Adama Bodnara.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

„Skuty i upokorzony”

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości przez Donalda Tuska i Adama Bodnara traktowana jest priorytetowo. Ma ona otworzyć im drogę do pogrążenia nie tylko Suwerennej Polski, ale całego obozu poprzedniej władzy, i dokonania zemsty politycznej. Dlatego ABW w stosunku do ks. Michała Olszewskiego stosuje niewybredne metody.

„Zawieziono mnie na »dołek«. Od 6 rano, przez cały dzień (nawet przy czynnościach fizjologicznych) byłem skuty. Ani na chwilę nie zdjęto mi kajdanek. Usłyszałem, że o tej porze nie ma ani kolacji, ani wody. Ubłagałem pół butelki wody z kranu, przyniesionej w butelce, która stała w celi. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem: »Lej do niej«” – relacjonuje ksiądz. […] „Gdy wróciłem do celi, posprzątałem ją po poprzednim lokatorze i padłem jak nieżywy. Po krótkiej chwili nagle zapaliło się światło. Okazało się, że jestem pod »specjalnym nadzorem«. Stąd kamera, kajdanki, nawet przy przejściu na spacerniak, odizolowanie od innych […], budzenie światłem przez całą noc, co godzinę! Tak było przez pierwsze dwa tygodnie” – wspomina duchowny.

Wojciech Biedroń w artykule „60 godzin piekła” przytacza fragmenty powyższego listu ks. Olszewskiego, które unaoczniają, brutalność funkcjonariuszy ABW i prokuratorów, traktujących duchownego jak najgorszego bandytę i terrorystę.

Koalicja wojen domowych

Koalicja 13 grudnia nie jest monolitem – to było jasne od początku, ale w tej chwili trudno nawet stwierdzić, co utrzymuje tworzące ją partie razem. Jak długo przetrwa, skoro istniejące w niej napięcia widoczne są gołym okiem. Stanisław Janecki w artykule „Koalicja wojen domowych” zauważa, że najważniejsze są wojenki w łonie Platformy Obywatelskiej o stanowiska, które formalnie już obsadzono. To jednak nie zagraża spójności koalicji.

Trwałości koalicji zagraża natomiast coraz mocniejszy konflikt szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na całego trwa wojna wewnątrz Trzeciej Drogi między PSL a Polską 2050. No i coraz gorętszy jest spór między partią Razem a trzonem Nowej Lewicy wywodzącym się z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz partii Wiosna – zauważa dziennikarz.

Jak zauważa Janecki skonfliktowanie alianckich partii jest na rękę Donaldowi Tuskowi. Prowokując różne wewnętrzne wojny, zajmuje tym koalicjantów, przez co łatwiej mu nie liczyć się z nimi w codziennym rządzeniu.

Zamach na bohaterów

Powrót starych władz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i nowe porządki w ekspozycjach wzbudziły ogromne poruszenie opinii publicznej, nawet tych, którzy nie sympatyzują z prawą stroną sceny politycznej. Fakt usunięcia bohaterów z wystawy komentuje prezes IPN-u dr Karol Nawrocki w rozmowie z Marcinem Wikłą („Zamach na bohaterów”).

Pojechałem do Gdańska, bo dotarły do mnie sygnały o rzeczach, w które nie chciałem wierzyć. A jednak okazało się to prawdą. Działający z nominacji Donalda Tuska dyrektorzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku usunęli z przestrzeni publicznej wielkich polskich bohaterów. – mówi dr Nawrocki i wyjaśnia, jak teraz wygląda ekspozycja. Tam, gdzie był rtm. Witold Pilecki, jest hydrant. Tam, gdzie był św. o. Maksymilian Kolbe, nie ma nic. Nie został po nim żaden ślad. A tam, gdzie była bł. rodzina Ulmów, jest przejmująca czarna ściana. To nawet symboliczne, że teraz, zamiast pamięci o nich, mamy ciemność, amnezję.

Inne ciekawe tematy

Warte polecenia są także artykuły: Konrada Kołodziejskiego „Podbita Polska”, Doroty Łosiewicz „Kto podmienił Ryszarda Petru?”, Macieja Walaszczyka „Fabryki analfabetów”, Jakuba Augustyna Maciejewskiego „Aktywistów lans na granicy”, Piotra Gursztyna „Tusk straszy wojną”, Marka Budzisza „Groźnie na Bałtyku”, Dariusza Matuszaka „Gra o europejskie posady”, Jana Rokity „Spodziewana katastrofa torysów”, Aleksandry Rybińskiej „Zgadnij, kto wrócił”.

Ponadto w tygodniku komentarze bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Samuela Pereiry, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny Zybertowicz.

Więcej w nowym wydaniu tygodnika „Sieci”.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne online od 1 lipca br. w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Zapraszamy też do oglądania audycji telewizji wPolsce.pl.