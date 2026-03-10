Iran w ogniu, Unia śpi, Tusk wypoczywa. Polskę ratują inwestycje Zjednoczonej Prawicy

Bliski Wschód znów stoi w płomieniach. Atak na Iran wstrząsnął globalnymi rynkami energii z siłą trzęsienia ziemi. Ceny ropy poszybowały w górę jak rakieta na dopalaczach. Gaz drożeje z dnia na dzień w tempie, które przyprawia o zawrót głowy nawet najbardziej doświadczonych analityków.

Ekonomiści nerwowo zerkają na wykresy, a naiwniacy, którzy jeszcze niedawno wierzyli w stabilność dostaw z tego niestabilnego regionu, teraz mogą tylko żałować swojej krótkowzroczności. Światowe giełdy wpadły w drgawki. Niektóre kraje desperacko poszukują alternatywnych źródeł, eksperci z minami proroków zagłady wieszczą kolejną apokalipsę energetyczną. W Polsce mimo indolencji obecnych władz jakoś się trzymamy, ale głównie dzięki solidnym fundamentom położonym w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Bo my traktowaliśmy bezpieczeństwo energetyczne nie jak modny slogan, lecz sprawę najwyższej wagi państwowej, budując system odporny m.in. na takie wstrząsy, jakie właśnie obserwujemy.

W 2015 r. z determinacją ruszyliśmy z projektem Baltic Pipe, dostarczającym gaz z Norwegii oraz rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu…

Teheran / autor: PAP

Daniel Obajtek, europoseł PiS, tygodnik „Sieci”