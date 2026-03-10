8 mln zł z naszych podatków. Dla polityków na podróże lotnicze

Sejm przygotowuje przetarg na zakup i rezerwację biletów lotniczych dla polityków na najbliższe dwa lata o wartości do 8 mln zł – podaje „Fakt”.

Liczba zagranicznych lotów polityków systematycznie rośnie. Po pandemii w 2023 roku odbyły się 654 loty, w 2024 roku było ich już 799, a w 2025 – 974.

Gdzie latają?

Posłowie najczęściej podróżują samolotami do Brukseli, Strasburga i Paryża.

Skąd ta kwota?

Kancelaria Sejmu tłumaczy, że polscy parlamentarzyści coraz częściej uczestniczą w spotkaniach międzynarodowych i delegacjach, a wszystkie te podróże mają wyłącznie charakter służbowy.

Szczegóły wydatków

Kwota przetargu obejmuje zatrudnianie co najmniej dwóch kasjerów na umowę o pracę oraz zapewnienie całodobowej obsługi telefonicznej umożliwiającej rezerwację biletów przez siedem dni w tygodniu.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przejazd A2 tylko dla bogaczy! Potężna podwyżka stawek

Żegnajcie tanie laptopy i smartfony!

U szejków wyprzedają złoto. Co się dzieje?

»»Tarcza paliwowa Przemysława Czarnka – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24