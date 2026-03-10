8 mln zł z naszych podatków. Dla polityków na podróże lotnicze
Sejm przygotowuje przetarg na zakup i rezerwację biletów lotniczych dla polityków na najbliższe dwa lata o wartości do 8 mln zł – podaje „Fakt”.
Liczba zagranicznych lotów polityków systematycznie rośnie. Po pandemii w 2023 roku odbyły się 654 loty, w 2024 roku było ich już 799, a w 2025 – 974.
Gdzie latają?
Posłowie najczęściej podróżują samolotami do Brukseli, Strasburga i Paryża.
Skąd ta kwota?
Kancelaria Sejmu tłumaczy, że polscy parlamentarzyści coraz częściej uczestniczą w spotkaniach międzynarodowych i delegacjach, a wszystkie te podróże mają wyłącznie charakter służbowy.
Szczegóły wydatków
Kwota przetargu obejmuje zatrudnianie co najmniej dwóch kasjerów na umowę o pracę oraz zapewnienie całodobowej obsługi telefonicznej umożliwiającej rezerwację biletów przez siedem dni w tygodniu.
