Orlen obniżył marżę hurtową, ale swoje zarobi

Orlen obniżył w środę ceny hurtowe paliw, w tym benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 94 zł za metr sześc. - wynika z danych publikowanych przez koncern. Zdaniem ekspertów wpływ tej decyzji na ceny przy dystrybutorach może być jednak ograniczony.

Z danych publikowanych przez Orlen wynika, że w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 cena hurtowa wynosi w środę 5 178 zł za metr sześc., natomiast we wtorek było to 5 272 zł za metr sześc. - obniżka wynosi więc 94 zł za metr sześc. Koncern obniżył też o 102 zł za metr sześc. hurtową cenę benzyny bezołowiowej Super Plus 98 do 5 726 zł za metr sześc. w środę z 5 828 zł za metr sześc. we wtorek.

Jak podaje Orlen, spadła jednocześnie hurtowa cena oleju napędowego Ekodiesel o 164 zł za metr sześc. - w środę wynosi ona 6 195 zł za metr sześc., a we wtorek było to 6 359 zł za metr sześc. Z kolei w przypadku oleju napędowego grzewczego Ekoterm obniżka ceny hurtowej w koncernie wynosi 152 zł za metr sześc. - w środę jest to 4 804 zł za metr sześc. przy 4 956 zł za metr sześc. jeszcze we wtorek.

W poniedziałek Orlen poinformował, że jego marża na olej napędowy została obniżona z 25 groszy „niemal do zera”, co ma ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie. Ponadto spółka przekazała, że od 12 marca do 3 maja każdy kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay przez kolejnych osiem weekendów kupi do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie obniżonej o maksymalnie 35 groszy.

Ekspert: obniżka będzie niewielka

Zdaniem ekspertów wpływ tej decyzji na ceny przy dystrybutorach może być jednak ograniczony. Dawid Czopek, ekspert rynku paliwowego i zarządzający funduszem Polaris FIZ, w rozmowie z portalem money.pl ocenia, że skala obniżek nie będzie duża, a sam Orlen nie będzie na tym stratny – pisze portal wPolsce24.tv.

Orlen na razie nie zmienił wiele w swojej polityce. Po prostu nie będzie stosował marży hurtowej. To cały pomysł. Jednak to nie obniży drastycznie cen paliw. Chodzi o 20-25 groszy. To jest maksymalna kwota, którą można uzyskać – wskazuje ekspert, cytowany przez wPolsce24.tv.

Dlaczego ceny paliw są tak złożone?

Rynek paliw działa w oparciu o kilka rodzajów marż. Najważniejsze z nich to marża rafineryjna – zysk z przerobu ropy na paliwa, premia lądowa – związana z logistyką i dystrybucją oraz marża detaliczna – doliczana przy sprzedaży na stacjach. największe zyski branży naftowej powstają nie przy dystrybutorze, ale właśnie w rafineriach.

Jeśli Orlen zrezygnuje z marży detalicznej, to nadal zarobi spore pieniądze na marżach rafineryjnych – wyjaśnia Czopek.

PAP, wPolsce24.tv, sek

