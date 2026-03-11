Kaucyjna katastrofa: Polacy odrzucają zwrot opakowań

Ponad połowa obywateli źle ocenia funkcjonowanie mechanizmu zwrotu opakowań, a prawie połowa w ogóle w nim nie uczestniczy – wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej” opublikowanego w tym dzienniku w środę.

Funkcjonowanie uruchomionego na początku października ub. r. systemu kaucyjnego

► 30,3 proc. badanych oceniło „źle”,

► 20,2 proc. „bardzo źle”.

► 22,8 proc. badanych oceniło go „dobrze”

► zaledwie 4,8 proc. „bardzo dobrze”.

Respondentów pytano także o to, jak często zwracają plastikowe opakowania w ramach systemu kaucyjnego. 21,9 proc. odparło że robi to „często, 24,4 proc., że „rzadko” i aż 48,1 proc. – że „nigdy”.

Zlecone przez „Rz” badanie przeprowadzono w dniach 30 i 31 stycznia br. na grupie 1073 respondentów.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bezwzględny koniec pieców na gaz

Norwegia odkryła ogromne złoża surowców wartych miliardy

Przejazd A2 tylko dla bogaczy! Potężna podwyżka stawek

»»Wojna rozpętała kryzys – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24