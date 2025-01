Dlaczego paliwo tanieje dużo mniej niż powinno?

Sądząc po skali obniżek na rynku hurtowym można było oczekiwać większego spadku średnich poziomów cen w kraju, ten jednak jest niewielki - 3 gr na litrze - ocenili analitycy Refleksu. Ich zdaniem wprowadzenie większych obniżek utrudniają głównie niskie obecnie marże właścicieli stacji.

Według piątkowej prognozy analityków Refleksu w okresie od 3 do 9 lutego br. średnie ceny detaliczne paliw będą się kształtowały na poziomie odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 6,18 – 6,23 zł/l, bezołowiowej 98 6,90 – 6,95 zł/l, oleju napędowego 6,33– 6,38 zł/l autogazu 3,23 – 3,27 zł/l.

Analitycy przypomnieli też, że 30 stycznia br. średnie ceny paliw na stacjach wyniosły odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 6,22 zł/l (-2 gr/l), bezołowiowej 98 6,96 zł/l (-1 gr/l), oleju napędowego 6,37 zł/l (-3 gr/l) i autogazu 3,27 zł/l (bz).

Jak zauważyli w piątek eksperci, obecnie hurtowe ceny benzyny bezołowiowej 95 są niższe o 55 zł na 1000 l niż tydzień wcześniej, natomiast olej napędowy jest tańszy o 135 zł/1000l.

„Sądząc po skali obniżek na rynku hurtowym można było oczekiwać większego spadku średnich poziomów cen w kraju. Ten jednak jest niewielki” - ocenili analitycy.

„W porównaniu do ubiegłego tygodnia, w którym również notowaliśmy obniżki w detalu, średnie ceny paliw spadły maksymalnie do 3 gr/l” - policzyli analitycy. Ich zdaniem brak większych obniżek wynika głównie z niskiego poziomu marży detalicznej. „Jeśli ceny hurtowe będą dalej spadały, to utrzyma się szansa na dalsze obniżki cen na stacjach” - przewidują eksperci.

Dodali również, że średniomiesięczna cena benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego w styczniu tego roku była niższa wobec 2024 r. odpowiednio o 9 i 12 gr na litrze, natomiast ceny benzyny 98 i LPG są wyższe odpowiednio o 11 i 34 gr na litrze.

W opinii analityków spadkowi cen paliw sprzyjała taniejąca ropa naftowa oraz, w dalszym ciągu, sytuacja na rynku walutowym.

Wskazali, że to już drugi tydzień z rzędu, który kończy się spadkami na rynku ropy naftowej. W piątek rano ceny marcowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 76 dol. za baryłkę, a w skali tygodnia ropa Brent potaniała około 2 dol. na baryłce.

„Aktualnie na rynku obserwujemy +spadek zmienności+ po czwartkowej decyzji prezydenta Trumpa o nałożeniu 25 proc. ceł na import produktów z Kanady i Meksyku” - zauważyli analitycy.

Według nich „prawdopodobnie” cła nie zostaną jednak nałożone na import ropy naftowej, choć, jak zaznaczyli, oficjalnej decyzji w tym temacie brak. Eksperci przypomnieli, że Kanada jest głównym dostawcą ropy naftowej do USA. „Zgodnie z danymi amerykańskiej EIA w 2024 r. średni poziom importu ropy kanadyjskiej do USA ukształtował się na poziomie 3,8 mln baryłek dziennie co stanowiło blisko 60 proc. całkowitego amerykańskiego importu ropy naftowej” - przekazali. Udział ropy naftowej z Meksyku jest dużo niższy. „W 2024 r. USA zaimportowały z Meksyku średnio 0,457 mln baryłek dziennie. Udział ropy z Meksyku w amerykańskiej strukturze importu sięgał 7 proc.” - podali.

Analitycy Refleksu zwrócili uwagę, że po ostatnich komentarzach prezydenta Trumpa nawołujących OPEC do zwiększenia produkcji i obniżenia cen ropy naftowej, nieoczekiwanie 27 stycznia w Rijadzie odbyło się spotkanie ministrów kluczowych krajów OPEC (Arabii Saudyjskiej, Iraku, Kuwejtu, ZEA i Libii). „Wspólny Ministerialny Komitet Monitorujący OPEC+, któremu współprzewodniczą Rosja i Arabia Saudyjska spotyka się oficjalnie 3 lutego i najprawdopodobniej zarekomenduje utrzymanie poziomu wydobycia na niezmienionym poziomie, mimo nacisków ze strony nowego prezydenta USA” - przypuszczają analitycy.

