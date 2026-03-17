Już co siódma mała firma należy do obcokrajowców

W ub.r. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wpłynęło prawie 290 tys. wniosków o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Wśród wnioskodawców dominowali oczywiście Polacy, ale byli również przedstawiciele innych państw i posiadacze dwóch obywatelstw. W sumie złożyli oni 43,5 tys. wniosków o otwarcie JDG, czyli ponad 15 proc. wszystkich.

Dla porównania, w 2024 roku obcokrajowcy dokonali 41,2 tys. zgłoszeń. Grupą, która – mimo zmieniających się na gorsze uwarunkowań geopolitycznych i dwustronnych relacji pomiędzy naszymi krajami i obywatelami – okazała się najbardziej aktywna i najchętniej otwierała w Polsce firmy, znów okazali się Ukraińcy.

Ukraińcy liderami przedsiębiorczości w Polsce

Wśród cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy, którzy w ub.r. założyli 33,8 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. To wzrost o 2,5 tys. wniosków w porównaniu z rokiem poprzednim. Wybór jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) przez cudzoziemców wynika z potrzeby elastyczności i niezależności w świadczeniu usług. Taka forma daje im możliwość szybkiego reagowania na zmiany rynkowe oraz prowadzenia aktywności zawodowej bez konieczności tworzenia rozbudowanych struktur organizacyjnych ani pozostawania w relacji pracodawca-pracownik. I jest przede wszystkim – w razie potrzeby – łatwa do likwidacji.

Tylko wybrani sprostają wyzwaniu

Prowadzenie firmy w obcym kraju wymaga nie tylko pieniędzy, ale również zrozumienia przepisów, języka i realiów rynku. Nie każdy migrant jest gotów na taki krok. Te działalności koncentrują się głównie na usługach, ale budownictwo, wykończeniówka, transport, gastronomia, usługi osobiste i coraz częściej sektor IT to obszary, w których samozatrudnieni z Ukrainy radzą sobie najlepiej

Grzegorz Szafraniec; źródło: CEIDG, Business Insider, wartowiedziec.pl

