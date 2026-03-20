Ten kraj zmaga się z epidemią. Wzrasta liczba chorych

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) poinformowała w środę o wykryciu kolejnych pięciu przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wskutek czego ich liczba wzrosła do 20. .

W środę premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wezwał wszystkich, którzy byli w Canterbury w klubie uważanym za ognisko epidemii do zgłoszenia się po antybiotyki.

Śmiertelny wirus

Pierwsze przypadki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wykryto w Canterbury w niedzielę. Jak podała w środę UKHSA, sześć spośród potwierdzonych przypadków to choroba wywołana przez meningokoki grupy B, który jest typem rzadkim, ale poważnym i potencjalnie śmiertelnym. Do tej pory zmarły dwie osoby - 18-letnia licealistka oraz 21-letni student.

Chorzy to studenci

Większość zachorowań łączona jest z uczęszczanym przez studentów Uniwersytetu Kent nocnym lokalem Club Chemistry w Canterbury, w związku z czym antybiotyki podawane są wszystkim osobom, które przebywały w tym miejscu w dniach 5, 6 i 7 marca. Według właścicieli lokalu, w ciągu tych trzech dni lokal odwiedziło około 2 tys. osób.

„ To może się rozwinąć”

W środę rano minister zdrowia Wes Streeting ostrzegł, że liczba zachorowań może znacząco wzrosnąć, ale podtrzymał wyrażaną wcześniej opinię, że ryzyko dla całej populacji jest niewielkie.

W normalnym roku spodziewalibyśmy się co najmniej 350 przypadków, to mniej więcej jeden dziennie. Nie zdziwiłbym się na przykład, gdyby w różnych częściach kraju pojawiły się przypadki niezwiązane z tą konkretną epidemią w Canterbury - mówił minister w stacji BBC

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szykuje się handlowa transakcja dekady na polskim rynku

Katastrofa dochodów. Budżet się wali!

Skandal! Do Polski dotarła urugwajska wołowina z hormonami

»»Wyższe ceny w sklepach przed świętami – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24