Nowy wariant Omikrona atakuje kolejne kraje!

W Stanach Zjednoczonych wykryto już niemal 100 przypadków nowego wariantu Omikrona - BA.2. Pojawił się on już w 40 krajach – pisze w środę „New York Post”. Według nowojorskiego dziennika wirus jest powszechnie nazywany „ukrytym Omikronem”, bowiem ma cechę genetyczną, która czyni go trudniejszym do wykrycia.

„Wariant BA.2 jest jednym z co najmniej czterech potomków Omikrona, które zostały wykryte. Stał się już dominującą formą wirusa w Danii” – podał „NYP”.

Gazeta zwraca uwagę, że od połowy listopada blisko 40 krajów przesłało prawie 15 000 sekwencji genetycznych BA.2 do globalnej platformy wymiany danych o koronawirusach (GISAID). Do wtorku 96 z nich pochodziło z Ameryki.

Według Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) BA.2 stanowi „bardzo niski odsetek wirusów krążących w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Nawet tam, gdzie rozprzestrzenił się szeroko, nie jest bardzo groźny”.

Jak zaznaczył „NYP” powołując się na ekspertów, BA.2 nie dowiódł, że nie można uczyć się dalej żyć z Covid-19 jako nową rzeczywistością.

„Do tej pory lekarze nie są pewni, czy ktoś chory z powodu Omikrona może następnie zostać zainfekowany przez nowy szczep. Ale wielu ma nadzieję, że jeśli tak, to wywoła znacznie mniej poważne objawy” – relacjonuje nowojorska gazeta.

O BA.2 pisał też „Washington Post”, który cytował m.in. wirusologa z Tulane University School of Medicine w Nowym Orleanie Roberta Garry.

„Warianty przychodzą, warianty odchodzą. (..) Nie sądzę, że istnieje jakikolwiek powód, aby sądzić, że ten jest o wiele gorszy niż obecna wersja Omikrona” – uspokajał Garry.

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła jednak, że BA.2 rozprzestrzenia sie w wielu krajach wśród obaw, że może być jeszcze bardziej zakaźny niż szczep Omikron BA.1.

PAP/kp