Czy istnieje gospodarcza etyka i jakie obowiązki wobec społeczeństwa ma rynek finansowy? Konferencja SIN już w piątek w Warszawie

Niezwykle ciekawa konferencja naukowa poświęcona relacjom zachodzącym między współczesnym rynkiem finansowym a sektorem ekonomii społecznej rozpocznie się w piątek, 27 marca w warszawskim Centrum Konferencyjnym Zielna. To dwudniowe forum naukowe, organizowane przez Spółdzielczy Instytut Naukowy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej oraz redakcją kwartalnika „Prawo i Więź”, zgromadzi czołowych przedstawicieli nauki prawa, sędziów oraz ekspertów sektora finansowego, którzy podejmą debatę nad aksjologią i praktycznymi aspektami gospodarki rynkowej opartej na solidaryzmie społecznym.

Brzmi zawile? Z pewnością ciekawe referaty i dyskusje pomogą zrozumieć nici zależności między ekonomią, gospodarką, rynkami finansowymi a sektorami łączącymi działalność gospodarczą z celami społecznymi, choćby poprzez integrację osób zagrożonych wykluczeniem finansowym lub – co dziś niezwykle istotne - cyfrowym.

W gruncie rzeczy chodzi bowiem o odpowiedź na pytanie, czy i jakimi zasadami moralnymi powinien kierować się rynek finansowy. Eksperci, jak dr hab. Magdalena Małecka Łyszczek, przeanalizują zderzenie aksjologii czystego rynku z wartościami ekonomii społecznej, takimi jak sprawiedliwość i pomoc słabszym. Dyskusja dotyczyć będzie także tego, czy zysk powinien być jedynym celem, czy też instytucje finansowe mają obowiązki etyczne wobec społeczeństwa. Pod lupę uczestnicy konferencji wezmą też konstytucyjne i traktatowe podstawy tych wartości, o czym opowiedzą dr hab. Dominik Bierecki oraz mgr Joanna Mędrzecka.

Trzy bloki tematyczne

Program konferencji został podzielony na trzy główne panele tematyczne, które otworzy analiza źródeł ekonomii społecznej. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpienia prof. Artura Kotowskiego, kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który przybliży genezę pojęcia społecznej gospodarki rynkowej. Dyskusję wzbogacą rozważania nad rolą państwa w rozwoju ekonomii społecznej oraz analizy determinantów uchwalenia kluczowych aktów prawnych regulujących obszar ekonomii społecznej.

Drugi blok tematyczny, zaplanowany na popołudnie pierwszego dnia, skupi się na statusie konsumenta w systemie ekonomii społecznej. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie wystąpienie dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, przewodniczącej komitetu naukowego przy Rzeczniku Finansowym, która przedstawi koncepcję odpowiedzialnego kredytowania jako wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku usług kredytowych. Wśród prelegentów znajdzie się sędzia Sądu Najwyższego dr hab. Tomasz Szanciło, który przedstawi referat dotyczący praw konsumenta w postępowaniu cywilnym. Eksperci, w tym dr Jacek Skoczek oraz dr Piotr Pałka, przeanalizują również nadzór nad podmiotami ekonomii społecznej oraz status beneficjentów tych działań, zwracając uwagę na propozycje zmian w obowiązujących przepisach lub sugestie wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań ustawowych (postulaty de lege ferenda) w zakresie działalności instytucji kredytowych.

Spółdzielnie budują lepszy świat

Drugi dzień obrad zostanie zdominowany przez tematykę podmiotów tworzących tkankę ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora spółdzielczego, a dyskusje dotyczyć będą m.in. odporności cyfrowej Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w świetle rozporządzenia DORA oraz roli spółdzielni socjalnych w aktywizacji zawodowej osób wykluczonych.

I tu warto dodać, że raptem kilka tygodni temu, Paul Treinen, prezes Światowej Rady Unii Kredytowych, podczas konferencji w Waszyngtonie wezwał do skoordynowanej ofensywy legislacyjnej na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym. Bez wspólnego głosu blisko 600 liderów sektora unii kredytowych, instytucje uzupełniające skutecznie rynek finansowy mogą bowiem przegrać walkę z biurokracją i nadmiernymi regulacjami. To instytucje spółdzielcze docierają bowiem do najbardziej wykluczonych finansowo społeczności. „Ostatecznie, w tej pracy nie chodzi o politykę dla samej polityki, ale o dostęp do usług dla tych, którzy potrzebują ich najbardziej” – podkreślał szef Światowej Rady Unii Kredytowych. To sygnał, że sektor musi działać jako jeden organizm od szczebla lokalnego po globalny. Rada podkreśla wagę rozwiązań regulacyjnych, które uwzględniają wielkość, strukturę i profil ryzyka unii kredytowych, zamiast stosowania uniwersalnych zasad opracowanych dla największych banków świata.

Całość wydarzenia, wspierana merytorycznie przez środowisko naukowe związane z kwartalnikiem „Prawo i Więź” stanowi istotny krok w stronę integracji zasad etyki i solidarności z twardymi mechanizmami rynkowymi, czym od lat zajmuje się Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, choćby poprzez swoje inicjatywy edukacyjne i poradnicze.

Konferencja będzie również okazją do przedstawienia nowej inicjatywy wydawniczej Spółdzielczego Instytutu Naukowego – anglojęzycznego Journal of Social Economy Law, który będzie aspirował do bycia jednym z prekursorów wśród czasopism naukowych podejmujących temat prawa ekonomii społecznej. Wybrane referaty pokonferencyjne zostaną wydane w pierwszym numerze Journal of Social Economy Law.

Rynek finansowy a ekonomia społeczna - Program cz. 1 / autor: Materiał prasowy Rynek finansowy a ekonomia społeczna - Program cz. 2 / autor: Materiał prasowy

