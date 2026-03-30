Wykonali egzekucje dwóch opozycjonistów. Podali powody

W Iranie wykonano w poniedziałek wyrok śmierci na dwóch mężczyznach związanych z opozycją - przekazała agencja dpa, powołując się na irański portal sądowniczy Mizan. Zostali skazani za planowanie zbrojnych ataków z wykorzystaniem zaimprowizowanej wyrzutni pocisków - podały władze.

Informując o egzekucji, państwowe radio określiło straconych jako „elementy terrorystycznej grupy obłudników”, co - jak odnotowała dpa - jest aluzją do Ludowych Mudżahedinów (MEK).

Niejasne dowody

AFP podkreśliła, że portal Mizan nie podał, kiedy mężczyźni zostali aresztowani ani czy brali udział w masowych protestach antyrządowych w styczniu. Przekazał jedynie, że uczestniczyli w „zamieszkach i aktach terrorystycznych”, które miały na celu obalenie rządu i osłabienie bezpieczeństwa narodowego; miało w nich zginąć kilka osób.

MEK byli przeciwnikami szacha Rezy Pahlawiego i wspierali rewolucję islamską u schyłku lat 70., jednak wkrótce po przejęciu władzy przez ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego organizacja weszła w konflikt z nowymi władzami i została zdelegalizowana. Działa z zagranicy. Do 2012 r. Unia Europejska i USA uznawały MEK za organizację terrorystyczną.

Kara śmierci

Od wybuchu wojny, rozpoczętej przez USA i Izrael 28 lutego, wymiar sprawiedliwości w Iranie brutalnie represjonuje przeciwników - przypomniała dpa. Organizacje praw człowieka od dawna krytykują władze w Teheranie za stosowanie kary śmierci, oskarżając je o wykorzystywanie egzekucji głównie do zastraszania ludności. Według obrońców praw człowieka z organizacji HRANA w zeszłym roku w kraju stracono ponad 2 tys. osób, najwięcej od dziesięcioleci.

