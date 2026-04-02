Wystrzał cen ropy i gazu! Szok paliwowy rośnie

Ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły w czwartek po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział mocne ataki na Iran, a kraj ten „powróci do epoki kamienia”. Rosną także wyraźnie ceny gazu w Europie - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 104,92 USD - wyżej o 4,79 proc.

Brent na ICE na V jest wyceniana po 107,02 USD za baryłkę, wyżej o 5,84 USD.

Zapowiedź ataków na Iran nakręciła zwyżki cen

Na rynkach ropy w czwartek ropa gwałtownie zdrożała po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział w orędziu do narodu, że w ciągu następnych dwóch-trzech tygodni „będziemy mocno atakować Iran, ten kraj powróci do epoki kamienia„. Donald Trump powiedział, że Amerykanie są blisko zrealizowania głównych celów strategicznych operacji w Iranie. „Zakończymy to bardzo szybko. Jesteśmy bardzo blisko” - przekonywał. Podziękował sojusznikom na Bliskim Wschodzie: Izraelowi, Arabii Saudyjskiej, Katarowi, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Kuwejtowi i Bahrajnowi. „Są świetni i nie pozwolimy, by w jakikolwiek sposób zostali poszkodowani” - dodał.

„W ciągu dwóch-trzech tygodni będziemy uderzać w nich (w Iran) niezwykle mocno, sprawimy, że powrócą do epoki kamienia, gdzie jest ich miejsce” - zagroził Donald Trump.

Zaznaczył, że „w międzyczasie trwają rozmowy” i podkreślił, że w Iranie doszło do zmiany reżimu, co - jak przekonywał - nie było celem operacji. Zapowiedział, że jeśli w tym czasie nie dojdzie do porozumienia z Iranem, USA „uderzą mocno w każdą z irańskich elektrowni, prawdopodobnie jednocześnie”.

„USA zaatakują też w tym przypadku cele związane z sektorem naftowym” - zagroził.

„Mamy wszystkie karty, oni nie mają żadnych” – dodał. Ocenił, że w ciągu czterech tygodni operacji Epicka Furia amerykańskie siły zbrojne osiągnęły „szybkie, zdecydowane i przytłaczające” zwycięstwa na polu bitwy. Donald Trump wskazał, że irańska marynarka wojenna jest zniszczona, ich siły powietrzne są w ruinie, a większość przywódców nie żyje.

Według prezydenta USA znacząco ograniczono też zdolności Iranu do prowadzenia ataków z wykorzystaniem dronów i pocisków balistycznych.

„Nigdy w historii wojen wróg nie poniósł tak wielkich i rujnujących strat w ciągu kilku tygodni” - oświadczył Donald Trump.

Powtórzył też, że USA nie potrzebują cieśniny Ormuz, którą Iran blokuje od rozpoczęcia wojny 28 lutego. Uznał, że to kraje, które korzystają z transportowanej tamtędy ropy, powinny zająć się jej odblokowaniem.

Wystapienie Trumpa nic nie rozstrzygnęło: rynki pozostaną zmienne

„Charakterystyczne dla prezydenta USA dwuznaczne stanowisko pozostawia wiele otwartych opcji militarnych w najbliższej przyszłości, nawet jeśli nakreśla stosunkowo krótki harmonogram zaangażowania USA na Bliskim Wschodzie” - powiedział Claudio Galimberti, główny ekonomista Rystad Energy.

„Dopóki nie będzie większej jasności co do drogi deeskalacji konfliktu, rynki pozostaną prawdopodobnie bardzo zmienne” - dodał.

Analitycy wskazują, że po przemówieniu amerykańskiego prezydenta nic się nie zmieniło.

„Nic po przemówieniu Donalda Trumpa nie zmienia podstawowej rzeczywistości rynkowej - Cieśnina Ormuz jest praktycznie zamknięta od miesiąca, a przepływy pozostają znacznie ograniczone, przy czym są do co najmniej kilkutygodniowe, jeśli nawet nie dłuższe zakłócenia w transporcie ropy” - powiedział Robert Rennie, szef działu analiz rynków towarowych w Westpac Banking Corp.

„W najbliższym czasie cena ropy Brent może wynosić od 95 USD do 110 USD za baryłkę” - ocenił.

Impas w cieśninie Ormuz blokuje rynki energii na całym świecie

Analitycy wskazują, że impas w sprawie Cieśniny Ormuz jest dla rynków energii na świecie najpilniejszą sprawą.

W środę minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział, że Iran i Oman zadecydują o przyszłości Cieśniny Ormuz - podała państwowa telewizja Press.

Ormuz nie zostanie otwarty dla wrogów z powodu „absurdalnych zachowań amerykańskiego prezydenta” - podała z kolei państwowa agencja IRIB, powołując się na oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. To wskazuje, że sytuacja w Cieśninie Ormuz znajduje się pod dominacją i kontrolą Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Nawet gdyby konflikt w Zatoce Perskiej zakończył się w ciągu kilku tygodni, powrót do normalnego przepływu ropy przez Ormuz i tak zajmie trochę czasu, podczas gdy część infrastruktury energetycznej została uszkodzona i wymaga długotrwałych napraw.

Wojsko irańskie jest przygotowane „na każdy scenariusz” - poinformowała Agencja Informacyjna Irańskich Studentów, powołując się na słowa rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmaila Baghaeiego. Agencja ta podała - cytując rzecznika, że Iran otrzymał żądania USA za pośrednictwem Pakistanu, jednak są one „maksymalistyczne i nielogiczne”.

Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol ostrzegł, że w niektórych krajach wkrótce nastąpi racjonowanie energii, ponieważ szok podażowy ropy naftowej pogłębi się w tym miesiącu.

Gaz w Europie drożeje po zapowiedzi mocnych ataków USA na Iran

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 50,09 euro za MWh, wyżej o 5,4 proc., po wzroście wcześniej o 7,2 proc. W ciągu poprzednich dwóchdni gaz staniał o ponad 13 proc.

W czwartek widać mniejsze wolumeny obrotów, bo wielu uczestników rynku już zamknęło pozycje przed zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy w Europie.

PAP Biznes, sek

