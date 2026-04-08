Donald Trump postawił na swoim. Ropa już po 90 dol.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Iran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem „w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu”. Azjatyckie rynki akcji odnotowały w środę rano znaczące wzrosty, a ceny ropy naftowej spadły do 90 dolarów za baryłkę w reakcji na ogłoszenie dwutygodniowego zawieszenia broni w wojnie Izraela i USA przeciwko Iranowi. Optymizm inwestorów budzi zwłaszcza perspektywa odblokowania cieśniny Ormuz.

Japoński indeks Nikkei 225 zyskał na otwarciu ponad 4,5 proc., południowokoreański Kospi wzrósł o ponad 5,5 proc., a Hang Seng w Hongkongu o niemal 3 proc.

Cena ropy Brent spadła o 15,9 proc. do 92,30 USD za baryłkę, z kolei amerykańska WTI o niemal 16,5 proc. do 93,80 USD w reakcji na perspektywę wznowienia dostaw. Mimo spadku aktualne notowania pozostają znacznie wyższe niż ok. 70 dolarów, ile kosztowała baryłka przed rozpoczęciem wojny 28 lutego.

Analitycy wskazują, że złagodzenie napięcia było w interesie Waszyngtonu. Eskalacja konfliktu groziła „raną gospodarczą zadaną samemu sobie” i gwałtownym wzrostem cen energii – ocenił Xavier Smith z firmy analitycznej AlphaSense.

Trump: zgadzam się wstrzymać ataki na Iran na dwa tygodnie

„Na podstawie rozmów z premierem (Pakistanu - PAP) Shehbazem Sharifem i marszałkiem Asimem Munirem, w których zwrócili się do mnie z prośbą o wstrzymanie wysłania niszczycielskich sił do Iranu dziś wieczorem, pod warunkiem, że Islamska Republika Iranu zgodzi się na CAŁKOWITE, NATYCHMIASTOWE i BEZPIECZNE OTWARCIE Cieśniny Ormuz, zgadzam się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni” - napisał Trump na platformie Truth Social.

Dodał, że rozejm będzie „obustronny”, a powodem zgody z jego strony „jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego POKOJU” z Iranem.

„Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie Porozumienia” - poinformował prezydent USA.

Zaznaczył, że mówiąc w imieniu Stanów Zjednoczonych, „a także jako reprezentant krajów Bliskiego Wschodu”, jest zaszczycony, że „ten długotrwały problem jest bliski rozwiązania”.

Wysoki rangą urzędnik Białego Domu poinformował, że do zawieszenia broni przystąpił też Izrael. Jak dotąd władze tego kraju nie potwierdziły oficjalnie tej informacji.

Urzędnik Pentagonu powiedział mediom, że ustały działania zbrojne USA. Cytowany przez agencję AP przedstawiciel amerykańskich wojsk uściślił, że trwają działania obronne.

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła, że władze w Teheranie zaakceptowały pakistańską propozycję. Według „New York Timesa” („NYT”), który powołuje się na przedstawicieli irańskich władz, zawieszenie broni zatwierdził nowy najwyższy przywódca kraju, ajatollah Modżtaba Chamenei.

PAP, sek

