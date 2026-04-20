Ropa i gaz gwałtownie drożeją

Ceny ropy naftowej ponownie wzrosły w poniedziałek na początku sesji azjatyckiej, a ropa WTI podrożała o ponad 8 proc. po zajęciu przez USA irańskiego statku towarowego i kontynuacji blokady ruchu w Cieśninie Ormuz. Ceny gazu w Europie skoczyły o 11 proc.

Cena ropy West Texas Intermediate (WTI), wzrosła o 8,04 proc. do 90,59 USD za baryłkę, podczas gdy ropa Brent, wzrosła o 6,88 proc. do 96,60 USD za baryłkę.

Zaostrzenie sytuacji w cieśninie Ormuz

Iran zapowiedział w poniedziałek „szybki odwet” za zajęcie przez Marynarkę Wojenną USA jednego z jego statków towarowych. Prezydent USA Donald Trump ogłosił wcześniej, że Marynarka Wojenna USA otworzyła ogień do irańskiego statku towarowego „Touska” w Zatoce Omańskiej i przejęła nad nim kontrolę.

Teheran nie zamierza obecnie „uczestniczyć w kolejnej rundzie rozmów irańsko-amerykańskich”, poinformowała w niedzielę irańska telewizja państwowa. W obliczu ciągłej blokady portów przez USA, Iran ogłosił w sobotę, że odzyskuje „ścisłą kontrolę”, cofając swoją decyzję z poprzedniego dnia o ponownym otwarciu tego szlaku morskiego, którym zazwyczaj transportowana jest jedna piąta światowego handlu ropą i gazem.

„Najważniejszą informacją dla rynków jest niewątpliwie zajęcie irańskiego statku przez wojsko amerykańskie w Zatoce Omańskiej, po czym Iran natychmiast zapowiedział odwet” – zauważył Chris Weston, analityk firmy maklerskiej Pepperstone. „Na początku tego tygodnia panuje atmosfera niechęci do ryzyka (…) Normalizacja tranzytu przez Cieśninę Ormuz była postrzegana jako duże zwycięstwo dyplomatyczne. Jednak w obliczu braku kompleksowego porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego zawieszenie broni pozostaje kruche” – podkreśla.

Ceny gazu w Europie skoczyły o 11 proc.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) wzrosły do 43,00 euro za MWh, o 11 proc., po wzroście wcześniej o 6,2 proc.

Przedłuża się zamknięcie Cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku dla dostaw ropy i gazu do krajów na świecie. Tymczasem zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 30,2 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 42,9 proc.

Analitycy wskazują, że Europa może nie być w stanie uzupełnić zapasów tego paliwa, jeśli nie uda się jej pozyskać większej ilości skroplonego gazu ziemnego.

„Kraje Europy będą musiały ostro konkurować o dostawy gazu z państwami azjatyckimi, które również muszą sobie zrekompensować straty w dostawach gazu z Kataru” - stwierdził Masanori Odaka, wiceprezes ds. badań rynku gazu w Rystad Energy.

USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran pod koniec lutego, a z Bliskiego Wschodu od tego czasu nie wyeksportowano żadnego ładunku LNG, co zakłóciło 1/5 światowych dostaw tego paliwa.

PAP Biznes, PAP, sek

