Tąpnęło na ropie! Ceny poniżej psychologicznej bariery

Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach powróciły do mocnych spadków po porannych zwyżkach w czwartek. USA i Iran rozważają podjęcie działań mających na celu zakończenie bliskowschodniego konfliktu zbrojnego. Baryłka ropy znów kosztuje wyraźnie poniżej 100 dolarów - informują maklerzy. Ceny gazu w Europie rosną w czwartek po spadku w czasie dwóch poprzednich sesji o niemal 9 proc.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 92,66 USD - niżej o 2,55 proc.

Ropa odmiany Brent na ICE na VII jest wyceniana po 98,54 USD za baryłkę, w dół o 2,70 proc.

Wcześniej oba te benchmarki drożały.

Zapowiedź odwilży na Bliskim Wschodzie napędza spadki cen

W środę surowiec staniał o prawie 8 proc. na fali optymizmu co do możliwego zakończenia konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że USA otrzymają zapasy irańskiego wzbogaconego uranu. Ocenił przy tym, że Iran chce zawrzeć porozumienie i stwierdził, że ”ma do czynienia z ludźmi, którzy bardzo chcą zawrzeć umowę„.

Wcześniej Donald Trump zapowiedział, że wznowi bombardowania Iranu, jeśli Teheran „nie da tego, co zostało uzgodnione”.

Dodał, że zawarcie porozumienia z Iranem otworzy cieśninę Ormuz dla wszystkich. Według portalu Axios, obie strony zbliżają się do zgody w sprawie jednostronicowych, 14-punktowych ram porozumienia (memorandum of understanding), lecz jego zapisy nie zostały jeszcze uzgodnione.

Dokument ten ogłosiłby zakończenie wojny i otworzył 30-dniowy okres negocjacji nad szczegółami na temat m.in. otwarcia cieśniny, ograniczenia irańskiego programu nuklearnego i zniesienia sankcji USA. Negocjowany jest m.in. okres zawieszenia wzbogacania uranu przez Iran oraz przekazanie zapasów już wzbogaconego uranu np. do USA.

Oczekuje się, że w najbliższych dniach Iran udzieli odpowiedzi na nową propozycję USA.

Prezydent Trump pod podwójną presją

Analitycy wskazują, że prezydent USA Donald Trump jest pod presją, aby zakończyć wojnę USA z Iranem, ponieważ ceny energii w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rosną, co potęguje obawy Amerykanów o jej dostępność.

Do tego 14-15 maja planowane jest w Pekinie spotkanie na szczycie prezydenta Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, a w tym tygodniu Chiny wezwały do szybkiego ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.

„Prezydent USA wydaje się teraz mocno zainteresowany tym, aby Iran nie +storpedował+ jego spotkania z prezydentem Chin” - wskazał Will Todman, starszy pracownik naukowy w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, w sekcji Bliskiego Wschodu.

„Stany Zjednoczone i Iran nigdy nie miały zamiaru pospiesznego dojścia do porozumienia ws. kompleksowej umowy, ale zgoda na pewne +ramy+ daje obu stronom czas i spokój” - podkreślił.

Gaz w Europie lekko drożeje

Ceny gazu w Europie rosną w czwartek po spadku w czasie dwóch poprzednich sesji o niemal 9 proc. - informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie(ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,4 proc. do 44,53 euro za MWh. Inwestorzy czekają na bardziej jednoznaczne informacje dotyczące działań USA i Iranu zmierzających do zakończenia trwającej od 28 lutego wojny.

PAP Biznes, sek

