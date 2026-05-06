Mocny zwrot w paliwach. Ceny gazu w Europie w dół

Ceny gazu w Europie spadają w środę po tym, jak prezydent USA Donald Trump zasygnalizował postępy w negocjacjach z Iranem. Na globalnych rynkach spadają także kolejny dzień ceny ropy naftowej - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie(ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują o 1,8 proc. do 46,07 euro za MWh.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek, że rozpoczęty dzień wcześniej „Projekt Wolność”, mający pomóc statkom w żegludze przez cieśninę Ormuz, został wstrzymany na „krótki okres”. Jako powód podał postępy w rozmowach z Iranem.

„Na prośbę Pakistanu i innych krajów, w oparciu o ogromny sukces militarny, jaki odnieśliśmy podczas kampanii przeciwko Iranowi, a także fakt, że poczyniliśmy ogromne postępy w kierunku pełnego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu, wspólnie uzgodniliśmy, że chociaż blokada pozostanie w pełnej mocy, »Projekt Wolność« (Przepływ Statków przez Cieśninę Ormuz) zostanie wstrzymany na krótki czas, aby sprawdzić, czy porozumienie zostanie sfinalizowane i podpisane” - napisał Trump.

Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział we wtorek, że zawieszenie broni z Iranem nadal jest w mocy, mimo irańskich ataków na statki i siły USA. Hegseth odniósł się do poniedziałkowych ataków Iranu na okręty USA oraz statki handlowe i emiracki terminal eksportu ropy naftowej. - Zawieszenie broni jest w mocy - zapewnił.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż chwiejna

Analitycy wskazują, że sygnały płynące z Białego Domu pomagają w utrzymaniu cen gazu na niższym poziomie niż w poprzednich dniach.

Sytuacja w Zatoce Perskiej jest jednak nadal bardzo niestabilna i „krucha” - powiedział w środę w Bloomberg TV Torgrim Reitan, dyrektor finansowy w Equinor.

Tymczasem władze Pakistanu pilnie poszukują możliwości zakupu skroplonego gazu ziemnego LNG na rynku spot z dostawą jeszcze w maju. W kraju panuje upał, co zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną do klimatyzatorów i grozi przeciążeniem sieci, oraz pogłębieniem niedoboru paliwa dla elektrowni i przerwami w dostawach energii. Pakistan w 2025 r. zakupił niemal cały swój „ładunek” LNG z Kataru. Teraz dostawy te zostały bardzo mocno ograniczone od czasu rozpoczęcia 28 lutego ataków USA i Izraela na Iran.

Na giełdach ropy ulga i zniżki, choć ceny wciąż powyżej 100 dol. za baryłkę

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 100,97 USD - niżej o 1,21 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 108,64 USD za baryłkę, w dół o 1,12 proc., po zniżce we wtorek o 4 proc.

Ceny ropy spadają kolejną sesję po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek, że rozpoczęty dzień wcześniej „Projekt Wolność” mający na celu pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormuz został wstrzymany na „krótki okres czasu”.

Kryzys z Ormuz uwięził 1550 statków

Od czasu rozpoczęcia wojny USA i Izraela z Iranem 28 lutego w Zatoce Perskiej „uwięzionych” jest ponad 1.550 statków handlowych, a na ich pokładach znajduje się ok. 22 tys. marynarzy.

„Nawet jeśli zobaczymy jakieś nagłówki o deeskalacji konfliktu, to odbudowa podaży ropy z natury rzeczy będzie opóźniona” - powiedziała Dilin Wu, strateg ds. badań rynków różnych aktywów w Pepperstone Group. „To nie jest +przełącznik”, który można szybko przełączyć - nadal mamy ograniczone dostawy przez cieśninę Ormuz i potrzeba czasu, aby tankowce zostały przekierowane, rynek ubezpieczeniowy dokonał pewnej wyceny ryzyka, a produkcja ropy w krajach Zatoki Perskiej ponownie wzrosła” - dodała.

Tymczasem w USA dane branżowe pokazały duży spadek zapasów ropy - o ponad 8 mln baryłek. Amerykański Instytut Paliw (API) podał w swoich niezależnych wyliczeniach, że zapasy ropy za Oceanem spadły w ub. tygodniu o 8,1 mln baryłek. Zapasy ropy w hubie Cushing zmniejszyły się w tym czasie o 1 mln baryłek. Benzyny w ub. tygodniu z zapasów ubyło 6,1 mln baryłek, a paliw destylowanych 4,6 mln baryłek - podał API.

PAP Biznes, sek

