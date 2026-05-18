Gaz drożeje w oczach!

Ceny gazu w Europie rosną i zmierzają do zaliczenia najdłuższej serii dziennych zwyżek od dwóch lat, podczas gdy USA i Iran nadal nie osiągnęły porozumienia ws. zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) rosną o 4,3 proc. do 52,31 euro za MWh, po wzroście od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie o ponad 60 proc.

Ceny europejskiego gazu zmierzają w kierunku najdłuższej serii dziennych zwyżek od dwóch lat, podczas gdy USA i Iran pozostają w impasie co do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie i ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz, co umożliwiłoby przepływ paliw energetycznych z Zatoki Perskiej.

Trump znów straszy Teheran zagładą

W niedzielę prezydent USA Donald Trump wyraził swoją frustrację związaną z Teheranem i ostrzegł, że „czas ucieka”. Prezydent USA wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy, bo w przeciwnym razie „nic z niego nie zostanie”.

„Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą, SZYBKO, albo nic z nich nie zostanie. CZAS UCIEKA!” - napisał Donald Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Portal Axios podał, że amerykański prezydent ma we wtorek odbyć spotkanie na temat możliwego wznowienia ataków.

Popyt na LNG w Azji może wyraźnie wzrosnąć, co podbije ceny

Na rynkach rosną tymczasem obawy, że w niektórych krajach Azji może wyraźnie wzrosnąć zapotrzebowanie na gaz LNG, w tym zwłaszcza w Chinach. Taka sytuacja będzie grozić zaostrzeniem konkurencji o wyraźnie ograniczoną „pulę” dostaw gazu drogą morską, podczas gdy kraje Europy muszą skutecznie pozyskiwać gaz do swoich magazynów przed kolejnym sezonem zimowym.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 36,3 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 49,8 proc. W magazynach tych znajduje się obecnie 411,18 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

„Na Bliskim Wschodzie nie widać oznak rozwiązania (konfliktu)” - wskazują stratedzy ING Groep w rynkowej nocie. „Azjatyccy nabywcy gazu będą wchodzić na rynek spot, aby zastąpić zakłócone dostawy zakontraktowanych ładunków LNG z Zatoki Perskiej, a to zwiększy konkurencję między Azją a Europą” - ostrzegają.

Ceny gazu w Europie wzrosły o ponad 60 proc. od czasu pierwszego ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego tego roku.

PAP Biznes, sek

