Donald Trump wraca do użycia ceł jako broni

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że „ze skutkiem natychmiastowym” wprowadza cła w wysokości 50 proc. na towary ze wszelkich państw dostarczających broń Iranowi. Nie podał więcej szczegółów.

„Kraj dostarczający broń wojskową do Iranu zostanie natychmiast obciążony cłem w wysokości 50 proc. na wszystkie towary sprzedawane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie żadnych wyjątków ani zwolnień!” - ogłosił Trump w krótkim wpisie na platformie Truth Social.

Nie wymienił państw, o które chodzi, lecz głównymi dostawcami sprzętu wojskowego do Iranu są Rosja i Chiny.

Mimo jego ogłoszenia o natychmiastowym wejściu w życie ceł, jak dotąd nie został podpisany żaden dokument wykonawczy, wprowadzający te taryfy. Trump już wcześniej ogłaszał podobne cła - na państwa kupujące irańską ropę naftową - w wysokości 25 proc., które jednak nigdy nie zostały wprowadzone. Ponadto, w rezultacie orzeczenia Sądu Najwyższego, Trump stracił możliwość natychmiastowego nakładania ceł. Amerykański bombowiec Rockwell B-1 Lancer czeka na pasie bazy RAF Fairford/ Gloucestershire na załadunek precyzyjnych bomb JDAM przed misją na Iran / autor: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Trump: wykopiemy zapasy irańskiego wzbogaconego uranu

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że USA będą współpracować z Iranem, by wykopać pogrzebane pod ziemią zapasy wysoko wzbogaconego uranu i wykluczyć dalsze wzbogacanie materiału nuklearnego.

„Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować z Iranem, który, jak ustaliliśmy, przeszedł przez bardzo owocną zmianę reżimu! Nie będzie wzbogacania uranu, a Stany Zjednoczone, współpracując z Iranem, wykopią i usuną cały głęboko zakopany (bombowce B-2) »pył« nuklearny” - napisał Trump we komunikacie na Truth Social.

Członek załogi amerykańskiego bombowca Rockwell B-1 Lancer zajmuje miejsce w samolocie przed misją na Iran / autor: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Odniósł się w ten sposób do posiadanych przez Iran zapasów ponad 400 kg wysoko wzbogaconego uranu, który - jak się uważa - po ubiegłorocznych uderzeniach na instalacje jądrowe zakopany jest pod ziemią m.in. w Isfahanie i Natanz.

Trump dodał, że zapasy znajdują się pod „bardzo rygorystycznym nadzorem satelitarnym” i że od ubiegłego roku Iran nie podejmował wobec nich żadnych działań.

„Rozmawiamy i będziemy rozmawiać z Iranem o złagodzeniu ceł i sankcji. Wiele z 15 punktów zostało już uzgodnionych” - powiedział, odnosząc się do dalszych negocjacji pokojowych.

Bombowiec US Air Force B-52 Stratofortress po lądowaniu w bazie RAF Fairford w Gloucestershire po misji nad Iranem / autor: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie „obustronny”. Według mediów amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Apel o nadzwyczajny podatek w Unii. „Branża paliwowa”

Czarnek wskazał ją palcem. „Jej marzeniem jest likwidacja 30 proc. szpitali”

Tusk urządził Niemcom paliwowe eldorado. „Danke!”

»»ETS: stracona szansa na reformę – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24