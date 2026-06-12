Rekordowy debiut SpaceX
Dziś debiutuje na nowojorskiej giełdzie firma Elona Muska - SpaceX w ramach pierwszej oferty publicznej, Zainteresowanie inwestorów było bezprecedensowe – kupili akcje warte 75 miliardów dolarów, a złożyli zlecenia za 250 miliardów dolarów.
Największa oferta giełdowa na świecie i jeden z najważniejszych dni w historii nowojorskiej giełdy – tak w skrócie można określić IPO firmy SpaceX.
Według analityków cena akcji może w dniu debiutu wynieść 135 dolarów i być zbliżona do ofertowej. SpaceX przeznaczyło na sprzedaż ponad 550 mln akcji. Zatem kapitalizacja firmy wynosi bilion 770 miliardów dolarów, co daje jej miejsce w czołówce 10 największych spółek publicznych na świecie.
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pap, jb
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