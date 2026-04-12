Węgry. Opozycja zdobywa przewagę w wyborach

Opozycyjna partia TISZA otrzymała w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech 50,3 proc. głosów, a koalicja Fidesz-KDNP - 41 proc. - wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu 29,2 proc. głosów, oddanych na krajowe listy partyjne. Przewodniczący opozycyjnej Tiszy Peter Magyar zaapelował w przemówieniu po zakończeniu węgierskich wyborów parlamentarnych o spokój i cierpliwość, przyznając, że jest ostrożnym optymistą. Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana, przyznał, że jego obóz liczy na większość.

Do godz. 18.30 w wyborach zagłosowało 77,8 proc. wyborców, czyli 5 856 515 osób.

Liczenie głosów rozpoczęło się natychmiast po zamknięciu lokali o godz. 19.

»» O rozstrzygnięciu wyborczym na Węgrzech czytaj tutaj:

Koniec rządów Orbana! Magyar bierze pełnię władzy

Magyar zaapelował o spokój i cierpliwość; Fidesz liczy na większość

„Dokładnie po 23 latach od referendum, w którym zdecydowaliśmy o przystąpieniu do Unii Europejskiej, 12 kwietnia ponownie zmieni naszą przyszłość - oświadczył Peter Magyar, lider Tiszy. - Nie chcę wygrywać sondaży, ale wybory. Dlatego poczekajmy na wyniki. Jesteśmy ostrożnymi optymistami, ale musimy zachować cierpliwość_” - wezwał.

Będziemy świętować, gdy poznamy wyniki. Węgry ponownie będą wolne - zaznaczył lider węgierskiej opozycji.

„Mamy nadzieję, że partie rządzące ponownie otrzymają mandat do sprawowania rządów na kolejne cztery lata” – oświadczył Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana. Dodał, że wysoka frekwencja, która była częściowo wynikiem mobilizacji wyborców Fideszu i KDNP, to sygnał, że węgierska demokracja „jest niezwykle silna”.

Premier Orban nie zabrał głosu bezpośrednio po zamknięciu lokali wyborczych.

Węgrzy wybierali w niedzielę 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skandal wokół konsultacji „dużej nowelizacji” prawa spółdzielczego

Ameryka sprzedaje, Europa płacze i płaci

NBP ujawnia kluczową daną o złocie. Dlaczego to zrobił?

