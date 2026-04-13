Wróciły powiaty, gdzie co piąty mieszkaniec jest bez pracy

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec marca 2026 r. wyniosła 6,1 proc., bez zmian w stosunku do lutego; zarejestrowanych było 950,9 tys. bezrobotnych – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O 4,1 tys. zmalała natomiast liczba bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy.

Resort poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego, według szacunków wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca w 90 powiatach w kraju, w 100 powiatach pozostała na tym samym poziomie, a w 190 spadła. Najwyższą zarejestrowano w powiatach: szydłowieckim (22,8 proc., woj. mazowieckie), brzozowskim (20,3 proc., podkarpackie) oraz leskim (19,7 proc., podkarpackie). Najniższą stopę zanotowano natomiast w powiecie poznańskim (1,4 proc.), mieście na prawach powiatu Poznaniu oraz w Warszawie (po 1,6 proc.).

„Stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała w końcu marca na poziomie 6,1 proc. wg szacunku MRPiPS” - poinformował resort. Stopa nie zmieniła się względem lutego.

Bezrobocie w liczbach

Resort przekazał, że według wstępnych danych, w urzędach pracy w Polsce w końcu marca 2026 r. zarejestrowanych było 950,9 tys. bezrobotnych. To o 4,1 tys. osób (0,4 proc.) mniej niż w końcu lutego i o 121 tys. osób (14,6 proc.) więcej niż w końcu marca 2025 r.

Ponadto, wstępne dane wskazują, że w marcu 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowało się 99,4 tys. bezrobotnych. To o 1,6 tys. (1,6 proc.) mniej niż w lutym i o 2,8 tys. (2,7 proc.) mniej w porównaniu do marca 2025 r.

Resort poinformował też, że w marcu wyrejestrowano z urzędów pracy 102,2 tys. bezrobotnych. Dodał, że liczba ta jest o 22,1 tys. (27,6 proc,) większa niż w lutym, ale o 16,6 tys. (13,9 proc.) mniejsza niż w marcu ubiegłego roku.

„Do spadku liczby wyrejestrowań w ujęciu rok do roku przyczyniło się głównie ograniczenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych. Szacujemy, że w marcu 2026 ok. 13,7 tys. osób bezrobotnych rozpoczęło programy aktywizacyjne, czyli ponad dwa razy mniej niż w marcu 2025, kiedy aktywizację rozpoczęło 32,4 tys. osób” - podkreśliło MRPiPS.

Resort podał też, że sekcje, w których przed rejestracją w marcu 2026 pracowało najwięcej bezrobotnych to: handel hurtowy i detaliczny (13,9 proc. napływu), przetwórstwo przemysłowe (13,7 proc.) i działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (7,0 proc.). Z kolei najczęściej posiadanymi przez bezrobotnych (ponad 1,0 tys.) zarejestrowanych w marcu 2026 r. zawodami, były m.in.: sprzedawca (7,9 proc. napływu), kucharz (2,4 proc.), magazynier (1,8 proc.) czy fryzjer (1,7 proc.).

PAP, sek

