Wielka awaria Facebooka. Liczne zgłoszenia

Po godzinie 15 w piątek użytkownicy Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa zaczęli zgłaszać problemy z działaniem popularnych serwisów społecznościowych. Platformy należące do Meta przestały działać.

Skala problemu szybko okazała się globalna — zgłoszenia napływały z wielu krajów, co sugeruje szeroką awarię usług Meta. Użytkownicy informowali m.in. o automatycznym wylogowaniu z Messengera oraz błędach przy próbie ponownego logowania

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Interia, jb