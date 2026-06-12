Wielka awaria Facebooka. Liczne zgłoszenia
Po godzinie 15 w piątek użytkownicy Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa zaczęli zgłaszać problemy z działaniem popularnych serwisów społecznościowych. Platformy należące do Meta przestały działać.
Skala problemu szybko okazała się globalna — zgłoszenia napływały z wielu krajów, co sugeruje szeroką awarię usług Meta. Użytkownicy informowali m.in. o automatycznym wylogowaniu z Messengera oraz błędach przy próbie ponownego logowania
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Interia, jb
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