Stary model rolnictwa wali się z hukiem

Coraz mniej ludzi, coraz mniej następców i coraz większe gospodarstwa – tak wygląda dziś polska wieś. Dane nie pozostawiają złudzeń: rolnictwo wchodzi w fazę głębokiej przebudowy, której nie da się zatrzymać.

Zmiany demograficzne przestają być tłem, a stają się główną siłą kształtującą rolnictwo. Kurczy się nie tylko populacja kraju, ale również liczba mieszkańców wsi i osób żyjących z pracy na roli. Dawny mechanizm, w którym wysoki przyrost naturalny równoważył odpływ do miast, przestał działać, a wieś zaczyna się realnie wyludniać.

Brak zastępowalności pokoleń

Najbardziej niepokojący dla gospodarzy jest brak następców. Dane pokazują wyraźną przepaść pokoleniową – na 100 kobiet powyżej 55. roku życia przypada zaledwie 25 młodszych. Oznacza to, że coraz mniej osób jest gotowych przejąć gospodarstwa, a ciągłość rodzinnych biznesów staje pod znakiem zapytania.

Praca na roli przestaje być podstawą utrzymania

Zmienia się także struktura dochodów. Już tylko niewielka część mieszkańców wsi utrzymuje się głównie z rolnictwa, co pokazuje, że sektor traci swoją dawną rolę jako podstawowe źródło utrzymania. Coraz częściej praca poza gospodarstwem staje się koniecznością, a nie wyborem.

Nadchodzi koncentracja

W środowisku rośnie przekonanie, że demografia przyspieszy koncentrację gruntów i zmiany strukturalne. Mniejsze gospodarstwa będą znikać lub łączyć się z większymi, a produkcja stanie się bardziej wyspecjalizowana i kapitałochłonna. Coraz wyraźniej widać, że przyszłość rolnictwa będzie opierać się nie na liczbie gospodarstw, lecz na ich jakości i efektywności. Te zmiany już się dzieją i wszystko wskazuje na to, że nie ma od nich odwrotu. Stary model rolnictwa odchodzi, a nowy dopiero się kształtuje – i nie dla wszystkich znajdzie się w nim miejsce.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: wieścirolnicze.pl

