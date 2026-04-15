Rządowy pakiet „CPN” pełen dziur i braków

Branża paliwowa apeluje o zmiany w rządowym pakiecie CPN, uwzględniające wyższy koszt paliw premium oraz koszty działalności stacji paliw przy autostradach i drogach ekspresowych - poinformował Wojciech Labuda, dyrektor ds. regulacji w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Podczas Kongresu Paliwowego 2026 przedstawiciele POPiHN krytycznie odnieśli się do wprowadzenia przez rząd pakietu przepisów „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Zakłada on obniżkę akcyzy i VAT na paliwa oraz ogłaszanie cen maksymalnych dla benzyn i oleju napędowego przez Ministra Energii.

Pilne poprawki: paliwa premium, stacje przy autostradach i korekty opodatkowania

„Wystarczyłaby konsultacja z branżą, żeby zidentyfikować, że rozwiązania takie jak jedna cena maksymalna dla benzyny 95, jedna dla 98 i jedna dla oleju napędowego to jednak trochę za mało, żeby oddać sytuację rynkową” - powiedział Wojciech Labuda.

Wyjaśnił, że na stacjach sprzedaje się również tak zwane paliwa premium, zawierające dodatki uszlachetniające. Stosowanie do nich tej samej ceny, co do zwykłych paliw tego samego typu powoduje, że sprzedaż paliw premium przez stacje się nieopłacalna - tłumaczył.

Drugi postulat branży to uwzględnienie odmiennego poziomu kosztów ponoszonych przez operatorów stacji paliw w miejscach obsługi podróżnych (MOP). Według przedstawiciela POPiHN na takich stacjach czynsz może odpowiadać nawet 60 gr/l w cenie paliwa.

Jeżeli te stacje paliw, działające na innych warunkach niż tradycyjne stacje paliw w miastach czy przy drogach krajowych, są obejmowane dokładnie tą samą regulacją, to są na straconej pozycji. Dla nich zachowanie elementarnej rentowności w świetle tych przepisów i wymogów, jakie muszą spełnić, jest obecnie niemożliwe - stwierdził Labuda.

POPiHN apeluje też, żeby sprzedaż paliwa nie była objęta podatkiem od sprzedaży detalicznej. „Łatwo byłoby go zastąpić choćby ewentualną podwyżką, niewielką podwyżką akcyzy” - dodał Labuda.

»» Jak resort energii rozregulował rynek autogazu czytaj tutaj:

Minister energii rozwalił rynek LPG. Będzie po 4 zł?

Tusk wykluczył z pomocy trzy miliony Polaków tankujących LPG

Sprzeciw wobec prohibicji na stacjach

Kolejny postulat to sprzeciw branży wobec pomysłu zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Propozycja takiej zmiany prawnej znalazła się w projekcie ustawy przygotowanym przez posłów Lewicy. Projekt rozpatrywany jest przez Sejm.

Według POPiHN nie realizuje on celów zdrowotnych, tym bardziej że udział stacji paliw w krajowej sprzedaży alkoholu wynosi ok. 2-3 proc. Zamiast tego organizacja proponuje wprowadzenia tak zwanej sprzedaży bezwitrynowej, czyli zasłaniania półek z alkoholem półprzezroczystą zasłoną. POPiHN skierował w ubiegłym roku petycję z tą propozycją do Ministerstwa Zdrowia.

Wcześniej podczas kongresu minister energii Miłosz Motyka poinformował, że jego resort nie wyklucza doprecyzowania przepisów dotyczących pakietu CPN po konsultacjach z branżą paliwową. Według niego ministerstwo będzie się sprzeciwiać propozycjom zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.

POPiHN postuluje też zwiększenie pojemności krajowych magazynów paliw w celu zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia. Podkreślono, że popyt na benzyny silnikowe i olej napędowy wzrósł aż o 70 proc. w latach 2015-2024, natomiast pojemności magazynowe wzrosły w tym czasie o niespełna 15 proc.

_Potrzeba decyzji inwestycyjnych po stronie rządu, po stronie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - zaapelował Labuda.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Peter Magyar chce przyjęcia euro

Ogrzewanie domu. Najdrożej wychodzi pelletem

»»Minister kasuje rynek autogazu– oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24