Nowy rynek dla polskiej wołowiny. Będzie wymagający!

Korea Południowa zapowiada przyspieszenie procedur wymaganych do uruchomienia importu mięsa wołowego z Polski. Choć takie deklaracje padły ze strony najwyższych władz Korei Południowej: prezydenta, premiera oraz przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, to droga do pełnego sukcesu wciąż nie jest prosta. Mamy jednak powody do zadowolenia, bo w przypadku eksportu mięsa decyzje administracyjne są ściśle powiązane z wolą polityczną.

Co oznacza „przyspieszenie procedur”? Otwarcie rynku dla wołowiny nie jest decyzją jednorazową. To proces obejmujący m.in.: uzgodnienia weterynaryjne i sanitarne; ocenę systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w kraju eksportera; audyty i dopuszczenie zakładów mięsnych; ustalenie warunków eksportu i certyfikacji. Przyspieszenie procedur oznacza skrócenie tych etapów, ale nie ich pominięcie. W praktyce nadal konieczne będą formalne uzgodnienia między służbami weterynaryjnymi obu krajów.

Dlaczego Korea Południowa jest ważnym rynkiem?

Korea Południowa należy do krajów o znaczącym imporcie wołowiny i równie dużym popytem na mięso wysokiej jakości. Wśród dostawców dominują firmy spoza Europy (m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Australii), a odbiorcy stawiają wysokie wymagania sanitarne i jakościowe. Dla polskich producentów wejście na ten rynek oznaczałoby dywersyfikację eksportu i możliwość uzyskania lepszych cen w segmencie premium.

Premier Donald Tusk (4L), minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (4L), minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski (3L) i prezydent Republiki Korei Południowej Lee Jae Myung (5P) podczas spotkania delegacji obu krajów w Seulu / autor: PAP/Krystian Maj/KPRM

Kierunek Azja

Dużą aktywnością w stymulowaniu eksportu wykazuje się Ministerstwo Rolnictwa. Działania podejmowane przez resort wpisują się w szerszą strategię poszukiwania nowych rynków zbytu poza Unią Europejską. Azja, ze względu na rosnącą konsumpcję i ograniczoną własną produkcję, pozostaje jednym z kluczowych kierunków ekspansji.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło PAP, Farmer.pl

