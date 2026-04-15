Złota kolekcja NBP. Monety z kruszcu o rezerwach złota

Narodowy Bank Polski poinformował, że od dziś są dostępne w sprzedaży złote i srebrne monety kolekcjonerskie „Rezerwy złota NBP” z nowej serii „Niezależny bank centralny”, poświęconej kluczowym aspektom działalności banku centralnego.

Poprzez serię monet „Niezależny bank centralny” chcemy ukazać mechanizmy stojące za stabilnością polskiej gospodarki – od rezerw złota po niezależność polityki pieniężnej – które w warunkach globalnych zawirowań stanowią fundament bezpieczeństwa ekonomicznego państwa – mówi prof. Adam Glapiński, Prezes NBP.

Moneta o nominale 500 zł została wykonana ze złota o próbie Au 999,9, ma wymiary 35,00 x10,0x4,8 mm i masę 31,10 g. Jej nakład wynosi do 1000 sztuk. Monetę złotą można nabyć w NBP w cenie 22 000 zł.

Moneta o nominale 100 zł została wykonana ze srebra o próbie Ag 999 z zastosowaniem matowania laserowego i wybłyszczenia reliefu, ma cylindryczny kształt i wymiary 34,00 mm (średnica) x 32,80 mm oraz masę 311,00 g. Jej nakład wynosi do 1000 sztuk. Moneta jest dostępna w cenie 9500 zł.

Jak wyglądają monety?

Na rewersie monety złotej znajdują się: jej tytuł, próba oraz znak graficzny NBP, a na awersie widnieje stylizowany wizerunek fragmentu drzwi skarbcowych, nominał 500 zł, rok emisji oraz wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Na rewersie monety srebrnej widnieją: nominał 100 zł oraz napis „NIEZALEŻNY BANK CENTRALNY – REZERWY ZŁOTA”. Na awersie znajdują się: napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, rok emisji oraz wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Na powierzchni bocznej monety umieszczono element graficzny przedstawiający siedzibę NBP w Warszawie – budynek ze skarbcem i sztabami złota oraz wizerunek wejścia do głównej sali operacyjnej dawnego Banku Polskiego SA, usytuowanego przy ul. Bielańskiej w Warszawie.

Misja NBP w zakresie gromadzenia rezerw dewizowych

Narodowy Bank Polski zgodnie z zapisami ustawy o NBP jest zobowiązany do gromadzenia rezerw dewizowych. Złoto stanowi ważną ich część.

Obecnie polskie rezerwy złota wynoszą 580 ton, co plasuje Polskę na 12. miejscu wśród banków centralnych świata. Nasze złoto jest przechowywane w skarbcach: Banku Anglii w Londynie, Systemu Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz Narodowego Banku Polskiego. Dywersyfikacja miejsc przechowywania złota ma na celu ograniczenie ryzyka geopolitycznego, którego konsekwencją mogłaby być utrata zasobów kruszcu lub ograniczenie możliwości swobodnego dysponowania nim – informuje NBP w materiałach towarzyszących emisji monet „Rezerwy złota NBP”.

Zasoby złota jednym z fundamentów wiarygodności polskiej gospodarki

„Złoto znajdujące się w zasobach NBP spełnia wymagania określone przez restrykcyjny standard jakości London Good Delivery, wyznaczany przez Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców (London Bullion Market Association). Oznacza to, że sztaby należące do NBP mają odpowiednią próbę, precyzyjne oznakowanie oraz odpowiednie wymiary i masę. Standard ten gwarantuje łatwość obrotu złotem na międzynarodowych rynkach” - podkreśla polski bank centralny.

„W styczniu 2026 r. Narodowy Bank Polski poinformował o planie dalszego zwiększenia rezerw złota do poziomu 700 ton. Własna waluta – złoty, rezerwy dewizowe, w tym znaczny zasób złota, oraz niezależny bank centralny stanowią wspólnie jeden z fundamentów wiarygodności polskiej gospodarki. Dzięki temu NBP może prowadzić suwerenną politykę pieniężną służącą utrzymaniu stabilności makroekonomicznej” - wskazuje NBP w materiałach towarzyszących emisji monet.

Źródło: materiały prasowe NBP, oprac. sek

