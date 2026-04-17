Gumowe pociski na niedźwiedzie i żubry. Sejm zdecydował

Sejm za ustawą, która ma pozwolić na strzelanie gumowymi pociskami do niedźwiedzi i żubrów. Tak Koalicja Obywatelska dba o dobro zwięrząt. To kolejna fatalna ustawa tego rządu skierowana wobec zwierząt.

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 260 posłów, 6 było przeciw, a 166 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Koalicja Obywatelska uderza nie tylko w PiS. Również w dziko żyjące zwierzęta

Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, przygotowaną przez posłów Polski 2050. Ustawa zakłada, że płoszenie osobników niedźwiedzia brunatnego lub żubra na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) byłoby możliwe „z wykorzystaniem broni gładkolufowej z amunicją niepenetracyjną, w tym przez osoby uprawnione do posiadania broni w celach łowieckich, o ile przewiduje to zezwolenie” (chodzi o amunicję zadającą ból, ale nie zabijającą zwierzęcia, np. gumowe kule - PAP).

Wina niedźwiedzi, że jest ich więcej

Chodzi o wzrastającą populację niedźwiedzia brunatnego w Bieszczadach, gdzie coraz częściej dochodzi do pojawiania się niedźwiedzi wśród zabudowań, ponieważ szukają pokarmu, jednocześnie nie szkodzą ludziom. Ludzie Koalicji za to zaszkodzą im. Tak zadecydowali.

Niedźwiedzie przyzwyczajają się do miejsc

Wskazali, że niedźwiedzie łatwo przyzwyczają się do miejsca i sposobu zdobywania pokarmu, dlatego konieczne jest wyrobienie w takich zwierzętach niechęci zbliżania się do domów w celu poszukiwania pokarmu.

Z badań wynika, że zwierzęta uciekaja przed człowiekiem, nie szkodząc mu.

„Jak dotąd płoszenie wykonywane było za pomocą wystrzałów z broni gazowej do 17 J z użyciem kul gumowych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak, że nie jest to wystarczająco silny bodziec. W tej sytuacji zasadnym byłoby zastosowanie mocniejszej broni gładkolufowej z użyciem pocisków gumowych (takie rozwiązanie skutecznie stosowane jest w Tatrzańskim Parku Narodowym)” - wskazano w uzasadnieniu.

