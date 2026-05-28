Ceny maksymalne paliw dłużej!

Przynajmniej do 15 czerwca obowiązywać będą niższe stawki VAT oraz akcyzy na paliwa - wynika z rozporządzeń opublikowanych w czwartek w Dzienniku Ustaw.

Chodzi o dwie nowelizacje rozporządzeń Ministra Finansów i Gospodarki ws. obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe oraz obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Wydłużenie o dwa tygodnie stosowania niższej stawki VAT na paliwa oznacza także, że dłużej wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyn i diesla na stacjach. Nowela ustawy o zapasach ropy naftowej wiąże bowiem obowiązywanie cen maksymalnych z obniżonym VAT-em dla paliw.

Zgodnie z rządowym programem „CPN” stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Poprzednie rozporządzenia ws. stosowania obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa zakładały ich obowiązywanie do 31 maja.

PAP, sek

