Dramat w Polskiej Chemii: Czy ZC Police zbankrutują?

27 maja zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA podjął uchwałę, na mocy której wystąpi z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki – podała spółka w komunikacie giełdowym.

Bilans na dzień 31.12.2025 roku wykazał stratę, która wraz ze stratami z lat ubiegłych przewyższa sumę kapitałów wskazanych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ponownie będzie wnosił do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki - napisano w komunikacie Zakładów Chemicznych „Police” SA.

Projekt Polimery Police realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins nie został dotychczas zakończony, a pojawiające się awarie instalacji zadecydowały o wstrzymaniu produkcji i w konsekwencji wstrzymaniu sprzedaży produktów.

Instalacja Polimery Police Grupy Azoty Polyolefins należącej do Grupy Azoty miała według planów produkować rocznie 437 tys. ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. Kompleks Polimery Police obejmuje również Morski Terminal Gazowy - Gazoport z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość dostarczania drogą morską propanu i etylenu, czyli surowców niezbędnych do produkcji.

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.

»» O kryzysie Zakładów Chemicznych Police czytaj tutaj:

Azoty Polyolefins pod ścianą? „Na już” do spłaty 4 mld zł

Gigant chemii nie spłacił 3,9 mld zł. „Nie mamy takich środków”

Grupa Azoty Polyolefins walczy o przetrwanie

Gróbarczyk: to scenariusz napisany w Berlinie

Zarząd Zakładów Chemicznych w Policach wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie istnienia spółki. Dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa ze względu na gigantyczne zadłużenie jest zagrożone!!! - komentuje na X poseł PiS, były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.

Na naszych oczach trwa drenaż polskiego przemysłu chemicznego. To scenariusz napisany w Berlinie, a polecenie jego wykonania musiał otrzymać Donald Tusk!!! – twierdzi Marek Gróbarczyk.

Sek, X

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Europejski przemysł ciężki z klimatyczną pętlą na szyi

Odczujemy (dosłownie) zmiany w segregacji śmieci

W miesiąc zniknęło z rynku ponad 250 stad trzody

»»Banki spółdzielcze to nie komercja – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24