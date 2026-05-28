Dramat w Polskiej Chemii: Czy ZC Police zbankrutują?
27 maja zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA podjął uchwałę, na mocy której wystąpi z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki – podała spółka w komunikacie giełdowym.
Bilans na dzień 31.12.2025 roku wykazał stratę, która wraz ze stratami z lat ubiegłych przewyższa sumę kapitałów wskazanych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ponownie będzie wnosił do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki - napisano w komunikacie Zakładów Chemicznych „Police” SA.
Projekt Polimery Police realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins nie został dotychczas zakończony, a pojawiające się awarie instalacji zadecydowały o wstrzymaniu produkcji i w konsekwencji wstrzymaniu sprzedaży produktów.
Instalacja Polimery Police Grupy Azoty Polyolefins należącej do Grupy Azoty miała według planów produkować rocznie 437 tys. ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. Kompleks Polimery Police obejmuje również Morski Terminal Gazowy - Gazoport z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość dostarczania drogą morską propanu i etylenu, czyli surowców niezbędnych do produkcji.
Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.
Zarząd Zakładów Chemicznych w Policach wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie istnienia spółki. Dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa ze względu na gigantyczne zadłużenie jest zagrożone!!! - komentuje na X poseł PiS, były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.
Na naszych oczach trwa drenaż polskiego przemysłu chemicznego. To scenariusz napisany w Berlinie, a polecenie jego wykonania musiał otrzymać Donald Tusk!!! – twierdzi Marek Gróbarczyk.
