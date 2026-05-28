VI Samorządowy Kongres Trójmorza: inicjatywa z ogromnym potencjałem

Za nami drugi dzień Samorządowego Kongres Trójmorza w Lublinie, w którym uczestniczyło prawie 2000 osób z prawie 37 krajów. Podczas dwudniowego wydarzenia można było wysłuchać aż 46 paneli w łącznie 5 liniach programowych: międzynarodowej, gospodarczej, bezpieczeństwa, naukowej i skierowanej dla młodych. Prezydent RP Karol Nawrocki objął tę inicjatywę patronatem honorowym.

Drugi dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie otworzył Mateusz Morawiecki – poseł na Sejm RP, Prezes Rady Ministrów w latach 2017–2023.

„Jako państwa flanki wschodniej wyznaczamy tempo rozwoju gospodarczego i mamy wielką ambicję stać się bastionem bezpieczeństwa i doganiać tych, którzy rozwinęli się przed nami szybciej. Organizowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego Samorządowy Kongres Trójmorza to niezwykle ważny i dodatkowy wymiar, który należy uwzględnić przy budowie programów gospodarczych i społecznych na kolejne lata. Widzę ogromny potencjał w rozbudowie wszystkich arterii komunikacyjnych na osi północ-południe, które będą mogły stać się kolejnym motorem wzrostu, dlatego łączenie regionów Trójmorza jest tak ważne, abyśmy stawali się konkurencyjni względem Wschodu i Zachodu. Panie Marszałku, to wielka sprawa, że stara się Pan łączyć poszczególne regiony Trójmorza, ponieważ wielkie wyzwania muszą zostać podjęte wspólnie przez poszczególne regiony, które staną się kołem zamachowym tego rozwoju. Mamy wspólny interes. Niech on zaprowadzi nas do wielkiego zwycięstwa” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Memorandum dotyczące powstania Lubelskiego Centrum Obliczeń Kwantowych

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Piotr Breś podpisali memorandum o współpracy w sprawie powstania Lubelskiego Centrum Obliczeń Kwantowych. List sygnowali również przedstawiciele uczelni wyższych z regionu:

• Politechnikę Lubelską reprezentował Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater,

• w imieniu Rektora prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentował Prorektor prof. dr hab. Andrzej Marczuk,

• w imieniu Rektora prof. dra hab. n. med. Wojciecha Załuski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie list parafował Prorektor prof. dr hab. n. med. Kamil Torres,

• w imieniu Rektora ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w podpisaniu memorandum uczestniczyła Prorektor dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL.

Podpisane memorandum dotyczy podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia komputera kwantowego, który ma służyć zarówno celom badawczo-rozwojowym lubelskich uczelni, jak i optymalizacji procesów zarządzania danymi w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W ten sposób Lublin dołącza do elitarnego grona ośrodków akademickich w Polsce, rozwijając się w zakresie nauki, gospodarki oraz nowoczesnej administracji publicznej technologią kwantową. Uruchomienie takiego sprzętu ułatwi wprowadzenie nowych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa i przyczyni się do zarządzania dużymi zbiorami danych (Big Data) na potrzeby administracji samorządowej.

Beata Daszyńska-Muzyczka (C), była prezes BGK, była ambasador prezydenta RP ds. Inicjatywy Trójmorza, prezes Three Seas Business Council, oraz Paweł Nierada (L), starszy doradca i współzałożyciel TSBC, były pierwszy wiceprezes BGK na jednym z paneli Forum Gospodarczego / autor: materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Forum Gospodarcze

Kongres Trójmorza nie istnieje bez Forum Gospodarczego, które stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń, prezentacji projektów rozwojowych oraz promocji współpracy transgranicznej. Udział w Forum Gospodarczym umożliwia bezpośredni kontakt z kluczowymi decydentami i liderami biznesu z regionów krajów Trójmorza. Przedsiębiorcy mogli korzystać z misji gospodarczych, strefy B2B i wystawienniczej oraz wielu ciekawych paneli poświęconych innowacyjnym technologiom, poszukiwaniu form promocji dla swoich firm, rozmów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i transformacji energetycznej. Była to także okazja do świętowania jubileuszu 20-lecia projektu gospodarzącego Marka Lubelskie.

Forum Bezpieczeństwa

Nowością w 2026 roku było Forum Bezpieczeństwa, podczas którego poruszone zostały zagadnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa regionów skupionych w projekcie Sieci Regionów Trójmorza. W jego centrum znalazła się wymiana doświadczeń i budowa współpracy między samorządami, organizacjami, ekspertami oraz przedstawicielami biznesu z 13 krajów Inicjatywy Trójmorza dotycząca m.in. odporności lokalnej, bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego, ochrony infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa i roli samorządów w reagowaniu na kryzysy. Uczestnicy Forum Bezpieczeństwa wysłuchali dyskusji nad raportem Bałtyk 2035, cyberodporności infrastruktury w samorządach, bezpieczeństwa granic czy finansowania bezpieczeństwa. Ciekawa okazała się gra strategiczna poświęcona funkcjonowaniu samorządów w sytuacjach kryzysowych, tj. u progu wojny lub w jej trakcie.

Samorządowy Kongres Trójmorza 2026 w liczbach

Zaproszenie na VI Samorządowy Kongres Trójmorza 2026 przyjęło ośmiu ambasadorów i szefów misji z Austrii, Chorwacji, Czech, Bułgarii, Łotwy, Słowacji, Królestwa Niderlandów oraz Czarnogóry. W 46 panelach wystąpiło ponad 180 panelistów. Mogliśmy liczyć na wsparcie 32 partnerów merytorycznych, instytutów analitycznych i naukowych.

Największą uwagę podczas wydarzenia skupili były prezydent RP Andrzej Duda, prezydent EKR Mateusz Morawiecki, prezes Three Seas Business Council Beata Daszyńska-Muzyczka, gen. broni rez. dr Jarosław Gromadziński – Prezes Defence Institute, a także mistrzowie sportowi jak Bartosz Zmarzlik, Julia Szeremeta i Czesław Lang.

Źródło: Materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

