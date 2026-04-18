Wykluczony jak rolnik? W przypadku zdrowia psychicznego tak jest

Kryzys zdrowia psychicznego wśród rolników przybiera na sile i wymyka się spod kontroli, a państwo pozostaje bezradne – albo nieobecne. Dane są alarmujące: z pomocy psychiatrycznej korzysta niemal 6 tys. osób na 100 tys. mieszkańców miast – podczas w przypadku rolników wskaźnik ten jest ponad czterokrotnie niższy.

Różnice są ogromne i trwałe, a systemowa luka oznacza realne zagrożenie dla zdrowia i życia tysięcy ludzi.

Alternatywna rzeczywistość rządu

Rządzący zdają się żyć w alternatywnej rzeczywistości, przekonując, że dostęp do służby zdrowia jest równy dla każdego. Tymczasem na prowincji brakuje lekarzy, placówek i realnej dostępności nawet do podstawowych świadczeń, a pacjentom pomoc jest udzielana dopiero w stanie ciężkiego kryzysu.

NFZ chroniczne przeciążony

Jednocześnie państwo wysyła sprzeczne sygnały: z jednej strony mówi o reformach, z drugiej – ogranicza finansowanie, tnie wydatki, zamyka oddziały i całe szpitale. Pojawiają się też plany współpłacenia za świadczenia, co dla wielu mieszkańców wsi oznacza barierę nie do przejścia. NFZ jest przeciążony, a Ministerstwo Zdrowia sprawia wrażenie biernego. W rezultacie mieszkańcy wsi zostają sami, z problemami, których system po prostu nie jest w stanie udźwignąć.

Prewencja zamiast leczenia

Eksperci nie mają wątpliwości: najskuteczniejszą metodą walki z kryzysem psychicznym jest jego wczesne wykrycie. Pomagają w tym programy profilaktyczne w szkołach (m.in. program SOS); szkolenia dla nauczycieli, służb i pracowników socjalnych, opracowanie standardów postępowania w kryzysach psychicznych, kampanie informacyjne i edukacyjne. Do tej pory w szkoleniach wzięło udział ponad 40 tys. osób.

Pomoc „na telefon”

Coraz większą rolę odgrywają także narzędzia zdalne. Osoby w kryzysie mogą skorzystać m.in. z: całodobowego wsparcia (pod numerem 800 70 22 22), telefonu dla dzieci i młodzieży (116 111) czy konsultacji przez czat i e-mail. Takie rozwiązania są szczególnie ważne dla mieszkańców wsi, gdzie dostęp do specjalistów bywa ograniczony.

Więcej pieniędzy, większe oczekiwania

Rząd planuje zwiększenie w 2026 roku nakładów na psychiatrię z 5,19 do 6,95 mld zł. Dodatkowo ponad 3 mld zł przeznaczono na modernizację infrastruktury, a kolejne 238 mln zł trafi na rozwój centrów zdrowia psychicznego. To sygnał, że zdrowie psychiczne stało się jednym z priorytetów polityki zdrowotnej.

Czy wieś dogoni miasta?

Widać, że system się rozwija, ale zbyt wolno. najważniejsze pytanie pozostaje otwarte: czy mieszkańcy wsi realnie odczują poprawę, czy nadal będą statystycznie „poza systemem”? Dane pokazują, że problem nie leży wyłącznie w przepisach, ale w dostępności, organizacji i w mentalności. Bez przełamania tych barier nawet najlepsze reformy mogą nie przynieść oczekiwanych efektów.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; na podst. mz.gov.pl i farmer.pl

