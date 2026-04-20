Magazyny zboża pełne. A może użyć go do produkcji energii?

Totalnie zatkanych silosów na zboże nie da się udrożnić w konwencjonalny sposób, a przecież trzeba zrobić miejsce dla ziarna z tegorocznych zbiorów. Czyżby jednym z niewielu racjonalnych sposobów było przesunięcie zboża, które tkwi w silosach, do sektora energetycznego?

Sytuacja na rynku zbóż w Polsce weszła w krytyczną fazę. Podaż wyraźnie większa niż popyt, co coraz mocniej uderza w ceny. Na koniec sezonu zapasy mogą sięgnąć nawet 7,5 mln ton – 5 milionów w przypadku pszenicy oraz 2,5 mln ton dla kukurydzy. Co jest wynikiem prawie dwukrotnie wyższym niż w poprzednich latach.

Mimo zwiększonych możliwości magazynowych – m.in. dzięki inwestycjom wspieranym z KPO – rynek nie jest w stanie efektywnie skonsumować tak dużej nadwyżki. Oznacza to bardzo poważne ryzyko dla zachowania płynności – i to tuż przed nadchodzącymi żniwami.

Zator nie do odkorkowania

Z informacji portalu farmer.pl wynika, że Polska potrzebuje eksportu przekraczającego 10 milionów ton rocznie, tymczasem możliwości w tym zakresie są niewystarczające. Dodatkowo potężne rynki – np. chiński – są praktycznie zamknięte z uwagi na geopolitykę i koszty transportu, a konkurencja ze strony Rosji skutecznie blokuje dostęp do kluczowych odbiorców, takich jak Egipt.

A może część zboża użyć do produkcji energii?

Nie ma również widoków na pozyskanie nowych odbiorców. W efekcie pojawiają się propozycje przekierowania nadwyżek do energetyki, przetworzenie ich na biomasę i wykorzystanie do produkcji energii cieplnej czy elektrycznej, jednak na tym etapie sezonu może być już za późno na skuteczne działania. Rynek pozostaje więc w stanie nierównowagi, a nadchodzące żniwa mogą dodatkowo pogłębić presję cenową.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: farmer.pl, topagrar

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

