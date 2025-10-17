Eksport polskiego zboża spadł trzykrotnie!

Polska traci pozycję eksportową. Za granicę sprzedajemy trzy razy mniej zboża niż dwa lata temu. Nasz eksport pozostaje w wyraźnym regresie.

Według najnowszych danych Komisji Europejskiej, w sezonie 2025/2026 Polska wyśle poza granice Wspólnoty zaledwie 390 tys. ton ziarna zbóż – a więc aż o milion ton mniej niż rok temu! Tym samym eksport zboża z Polski za granicę wyniósł zaledwie 4 proc. zagranicznej sprzedaży całej Wspólnoty. W konsekwencji spadliśmy z pozycji wicelidera na szóste, a więc marginalne miejsce wśród unijnych eksporterów zbóż.

Prawdziwym tuzem w tym zestawieniu jest Rumunia, za którą – z pokaźną stratą – plasują się: Francja, Litwa, Niemcy i Łotwa.

Eksperci wskazują kilka przyczyn słabego wyniku Polski. To przede wszystkim wysokie koszty transportu i ograniczona przepustowość portów (zwłaszcza w Gdańsku i Gdyni), niepewność regulacyjna dotycząca tranzytu i handlu z Ukrainą, zmniejszony popyt na zboże paszowe ze strony krajów trzecich oraz silny kurs złotego, który ogranicza opłacalność eksportu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro wPolsce24

