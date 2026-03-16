Egipt nowym rynkiem dla polskiego zboża

Polska chce zwiększyć eksport zbóż do Egiptu i uczynić z tego kraju bramę na rynki afrykańskie. Miałoby to umożliwić stworzenie tzw. zielonego korytarza, który uprościłby procedury logistyczne i fitosanitarne.

W ramach takiego modelu, egipscy inspektorzy mogliby przyjeżdżać do Polski, pobierać próbki zboża i przeprowadzać badania na miejscu. Ma to przyspieszyć eksport i wzmocnić zaufanie do jakości polskiego surowca.

Są nadwyżki, trzeba szukać rynków zbytu

Poszukiwanie nowych rynków zbytu wynika m.in. z nadwyżek zboża po ubiegłorocznych zbiorach. Ministerstwo rolnictwa analizuje sytuację i zapowiada podjęcie działań w tej sprawie do końca marca. Jednym z rozważanych rozwiązań jest większe zaangażowanie Krajowej Grupy Spożywczej w skup zboża od rolników. Resort wystąpił także o zwiększenie strategicznych rezerw żywności, argumentując to potrzebą wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Niemcy największym odbiorcą

Polska dysponuje magazynami mogącymi pomieścić łącznie ponad 10 mln ton zboża. Celem rządu nie jest jednak składowanie ziarna, lecz jego sprzedaż. Dziś nasza pszenica czy żyto trafiają do niemal 80 krajów, głównie na rynek unijny. W 2025 roku największym odbiorcą zboża „made in Poland” były Niemcy.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, agro.news.com.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

